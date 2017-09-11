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08:15 (мск), источник: СуперОмск

Жириновский и Драпеко стали депутатами Омского городского Совета

Владимир Жириновский и Елена Драпеко получат мандаты депутатов омского горсовета.

Источник: РИА "Новости"

По итогам выборов депутатов Омского городского Совета 10 сентября членами муниципального представительного органа стали лидер ЛДПР Владимир Жириновский и актриса Елена Драпеко. Жириновский был лидером партийного списка либерал-демократов, а Драпеко стала «паровозом» для «Справедливой России».

По предварительным данным городской избирательной комиссии, ЛДПР на выборах в Омский городской Совет по единому избирательному округу получила 11,01%, «Справедливая Россия» — 11,42%. Это значит, что Владимир Жириновский и Елена Драпеко могут претендовать на получение депутатских мандатов в Омске.

Как ранее сообщал «СуперОмск», в единый день голосования 10 сентября в Омске прошли выборы депутатов городского совета. На 40 мандатов претендовало 362 кандидата.

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