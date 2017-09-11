Жириновский и Драпеко стали депутатами Омского городского Совета
Владимир Жириновский и Елена Драпеко получат мандаты депутатов омского горсовета.
Владимир Жириновский и Елена Драпеко получат мандаты депутатов омского горсовета.
По итогам выборов депутатов Омского городского Совета 10 сентября членами муниципального представительного органа стали лидер ЛДПР Владимир Жириновский и актриса Елена Драпеко. Жириновский был лидером партийного списка
По предварительным данным городской избирательной комиссии, ЛДПР на выборах в Омский городской Совет по единому избирательному округу получила 11,01%, «Справедливая Россия» — 11,42%. Это значит, что Владимир Жириновский и Елена Драпеко могут претендовать на получение депутатских мандатов в Омске.
Как ранее сообщал «СуперОмск», в единый день голосования 10 сентября в Омске прошли выборы депутатов городского совета. На 40 мандатов претендовало 362 кандидата.