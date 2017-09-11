Определены победители на выборах в горсовет Белорецка

Лидируют по своим округам Зульфия Галиянова, Игорь Смердов, Вадим Начаров, Василий Савчук, Данис Яганшин, Сергей Хакимов, Александр Калинин, Олег Хлесткин, Райса Ханова, Анатолий Посаженников, Иван Лаврёнов, Римма Григорьева, Кирилл Егупов, Татьяна Ващук, Елена Булавко, Евгений Кустов, Лев Кузнецов, Азат Хамматов, Олег Челишев, Николай Ручкин.
В Белорецке накануне прошли основные выборы депутатов совета городского поселения. В городе работали 28 избирательных участка. Образовано 20 округов, замещалось 20 депутатских мандата. Борьбу за место в горсовете вели 56 кандидатов.
В выборах участвовали представители семи политических партий: «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия», Патриоты России, КПРФ; «Партия пенсионеров за справедливость», «Зеленые». Девять кандидатов являются самовыдвиженцами.