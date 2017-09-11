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08:02 (мск), источник: СуперОмск

Официально названы победители выборов в омский горсовет по одномандатным округам

В понедельник, 11 сентября, проходит пресс-конференция председателя избирательной комиссии Омской области и главы горизбиркома Ивана Ходакова.

Источник: Reuters

Они назвали победителей выборов в омский горсовет по одномандатным округам.

Как подчеркнул Ходаков, мандаты распределились только среди представителей «Единой России» и КПРФ.

«Как ни пытались нам сорвать выборы, мы подвели итоги по одномандатным округам и по единому округу. Всего проголосовали 195 595 человек, это 21,1% избирателей», — заявил Ходаков.

Победители:

  • Иван Федин (КПРФ).
  • Сергей Грушичев (ЕР).
  • Сергей Дроздов (ЕР).
  • Дмитрий Петренко (КПРФ).
  • Георгий Архипов (ЕР).
  • Олег Афанасьев (ЕР).
  • Дмитрий Сахань (ЕР).
  • Алексей Сокин (ЕР).
  • Иван Ивченко (КПРФ).
  • Аркадий Лунев (ЕР).
  • Ринат Карымов (ЕР).
  • Алексей Провозин (ЕР).
  • Алексей Саяпин (ЕР).
  • Александр Мураховский (ЕР).
  • Светлана Студеникина (ЕР).
  • Юрий Козловский (ЕР).
  • Андрей Ткачук (ЕР).
  • Александр Калякин (ЕР).
  • Виталий Путинцев (ЕР).
  • Лариса Горностаева (ЕР).
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