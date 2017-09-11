Официально названы победители выборов в омский горсовет по одномандатным округам

Они назвали победителей выборов в омский горсовет по одномандатным округам.

Как подчеркнул Ходаков, мандаты распределились только среди представителей «Единой России» и КПРФ.

«Как ни пытались нам сорвать выборы, мы подвели итоги по одномандатным округам и по единому округу. Всего проголосовали 195 595 человек, это 21,1% избирателей», — заявил Ходаков.