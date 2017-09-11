Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: толпы украинцев прорвали туристическую блокаду Крыма
Почему натуральное — не значит полезное
Миллионы россиян получат доплату к пенсии
"Категория аутсайдеров": что не так с российскими самолетами
В РФ ответили Меркель на сравнение Крыма с воссоединением ГДР
«Ирма», «Хосе» и «Катя» — не слишком ли много ураганов?В то время как «Ирма» продолжает свой разрушительный путь, еще два тропических шторма достигли силы ураганов
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Стройные ноги и осиная талия: Володина предстала в купальнике
"Ярсы" бьют на 12 тыс. км: СМИ про ответ Пентагона
Полет Москва-Анталья: «самолет молился почти хором»
Бом возмущен ответом России на санкции США
Сеть сравнила Гусеву в купальнике с 18-летней девушкой - СМИ
Эксперт о словах Юнкера: "отрезвляющий душ" для ЕС
Россиянам предлагают давать по несколько бесплатных гектаров
Регионы не смогут завышать тарифы ЖКХ
Фоторепортажи
8Салют водородной бомбе
10В Саудовской Аравии начался Хадж
08:14 (мск), источник: Kazinform

Нурлан Нигматулин: Переход на латиницу обусловлен необходимостью модернизации казахского языка

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Переход на латиницу обусловлен необходимостью модернизации казахского языка. Об этом сообщил на парламентских слушаниях председатель Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Реформа алфавита обусловлена историческими предпосылками и нацелена на повышение глобальной конкурентоспособности Казахстана, направлена на ускоренную интеграцию в мировое научно-образовательное, технологическое и коммуникационное пространство. Нам нужно помнить, что латинский алфавит является самым распространенным в мире. Это объективная реальность сегодняшнего дня, поэтому не будет преувеличением сказать, что современный мир — это мир латинского алфавита», — сказал Н. Нигматулин.

Председатель Мажилиса напомнил, что Глава государства еще в 2006 году на 12-й сессии Ассамблеи народа Казахстана поставил вопрос о переходе казахского алфавита на латиницу. В 2012 году в Стратегии «Казахстан-2050» Президент поручил приступить к переводу алфавита на латиницу с 2025 года.

Н. Нигматулин отметил, что вторым принципиальным моментом в переводе казахского языка на латиницу является необходимость модернизации языка.

При этом речь идет не просто о смене графики, сегодня нужно провести модернизацию казахского языка, чтобы раскрыть все его богатство и потенциал, не только как средства коммуникации, но и как мощнейшего фактора духовного возрождения и укрепления национальной идентичности.

Кроме того, по словам спикера, языковая политика государства остается неизменной. Смена алфавита затрагивает исключительно казахский язык.

Переход на латиницу направлен, прежде всего, на реформирование казахского алфавита и правил орфографии, что позволит установить соответствие между фонетикой языка и его графикой.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
На Украине завели дело после прорыва Саакашвили через границу
Сечин спрогнозировал цену на нефть в 2018 году
КНДР заявила о готовности принять жесткие меры в отношении США
Ураган «Ирма» оставил без света более 3,3 млн жителей Флориды
Надаль стал чемпионом US Open
Клинтон назвала ошибку, помешавшую ей стать президентом США
Против главы дочерней компании «Роснефти» возбуждено дело
Спорт
ЦСКА в Лиссабоне попал в пробку. В аэропорту Как армейцы добирались в Португалию на матч с "Бенфикой" и почему два часа не могли пройти в Лиссабоне паспортный контроль
Авто
Фото дня: во Владивостоке автомобиль выкинули на помойку Неизвестный оставил у мусорных баков в одном из дворов Владивостока старенькую Toyota
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Москва изменила стандарты отделки квартир по реновации
Россиянам предлагают давать по несколько бесплатных гектаров
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Спрос на вторичные квартиры стал самым низким за 10 лет
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Эдгард Запашный назвал сына редким именем Представитель известной цирковой династии выбрал сыну необычное имя.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь