Нурлан Нигматулин: Переход на латиницу обусловлен необходимостью модернизации казахского языка

Источник: Kazinform

«Реформа алфавита обусловлена историческими предпосылками и нацелена на повышение глобальной конкурентоспособности Казахстана, направлена на ускоренную интеграцию в мировое научно-образовательное, технологическое и коммуникационное пространство. Нам нужно помнить, что латинский алфавит является самым распространенным в мире. Это объективная реальность сегодняшнего дня, поэтому не будет преувеличением сказать, что современный мир — это мир латинского алфавита», — сказал Н. Нигматулин.

Председатель Мажилиса напомнил, что Глава государства еще в 2006 году на 12-й сессии Ассамблеи народа Казахстана поставил вопрос о переходе казахского алфавита на латиницу. В 2012 году в Стратегии «Казахстан-2050» Президент поручил приступить к переводу алфавита на латиницу с 2025 года.

Н. Нигматулин отметил, что вторым принципиальным моментом в переводе казахского языка на латиницу является необходимость модернизации языка.

При этом речь идет не просто о смене графики, сегодня нужно провести модернизацию казахского языка, чтобы раскрыть все его богатство и потенциал, не только как средства коммуникации, но и как мощнейшего фактора духовного возрождения и укрепления национальной идентичности.

Кроме того, по словам спикера, языковая политика государства остается неизменной. Смена алфавита затрагивает исключительно казахский язык.