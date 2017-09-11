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08:10 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Подведены итоги выборов в Иркутской области

Мэром города Усолья-Сибирского избран директор местного Дворца культуры.

Источник: Reuters

Два кандидата, выдвинутые КПРФ, выиграли выборы мэров в районах Иркутской области.

Так, по данным регионального избиркома, Алексей Шульц (КПРФ) выиграл выборы у действующего мэра Слюдянского района Андрея Должикова («Единая Россия») — 46,61% против 46,17%. Мэром Усольского района повторно избран Виталий Матюха, также выдвинутый КПРФ — за него проголосовали 84,15% избирателей.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в результате прошедших в воскресенье выборов его партия укрепила свои позиции на Дальнем Востоке и в Сибири.

«В целом наша команда отработала честно, достойно», — указал политик.

Отметим, мэрами Бодайбинского, Жигаловского и Тулунского районов избраны действующие главы муниципалитетов Евгений Юмашев (59,15%), Игорь Федоровский (55,68%) и Михаил Гильдебрант (49,53%). Все были выдвинуты «Единой Россией».

Мэром города Усолья-Сибирского избран директор местного Дворца культуры Максим Торопкин (45,64%), которого также выдвинула «Единая Россия».

Главой городского поселения Вихоревка в Братском районе стал Николай Дружинин (38,85%), выдвинутый Партией Роста.

Всего в единый день голосования в Иркутской области состоялись 543 муниципальные кампании.

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