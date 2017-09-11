Северные районы Хабаровского края стали самыми активными на выборах
Наименьшая явка избирателей оказалась в Комсомольске и в посёлке Хор.
Наименьшая явка избирателей оказалась в Комсомольске и в посёлке Хор.
В Хабаровском крае прошли выборы в органы местного самоуправления. В 12 территориях провели 108 избирательных кампаний на 162 избирательных участках. По результатам голосования в регионе избрали 28 глав поселений и замещено 703 депутатских мандата представительных органов районного уровня и уровня поселения.
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Самая высокая явка оказалась в северных районах края. Так, на выборах депутатов районного Собрания средняя в
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По его словам, выборы прошли спокойно, в избирательные комиссии поступили всего три жалобы, из которых подтвердилась лишь одна. Ни одно из подобных сообщений на ход и итоги выборов не повлияли.
«В селе Святогорье произошло голосование вне помещения: кандидат оказывала помощь престарелому избирателю в проставлении отметки в избирательном бюллетене. Этот факт нарушения подтвердился», — отметил Геннадий Накушнов.
В составе зарегистрированных кандидатов был 701 представитель от «Единой России», 123 — от ЛДПР, двое — от «Справедливой России», столько же от КПРФ, ещё 414 участников сами выдвинули свою кандидатуру. Из 703 депутатских мандатов «Единая Россия» завоевала 513 мандатов, ЛДПР — 24 мандата, самовыдвиженцы стали депутатами в 166 случаях.