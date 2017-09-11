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08:19 (мск), источник: Восток Медиа

Северные районы Хабаровского края стали самыми активными на выборах

Наименьшая явка избирателей оказалась в Комсомольске и в посёлке Хор.

Источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае прошли выборы в органы местного самоуправления. В 12 территориях провели 108 избирательных кампаний на 162 избирательных участках. По результатам голосования в регионе избрали 28 глав поселений и замещено 703 депутатских мандата представительных органов районного уровня и уровня поселения.

В Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском, Ульчском и имени Полины Осипенко сформировали новый депутатский корпус районного уровня по 15 депутатов. В Комсомольске-на-Амуре прошли дополнительные выборы по одномандатному избирательному округу № 10, а в Нанайском районе на дополнительных выборах избрали депутата районного уровня.

Самая высокая явка оказалась в северных районах края. Так, на выборах депутатов районного Собрания средняя в Аяно-Майском районе составила — 50,72%, в Тугуро-Чумиканском — 44,17%. На выборах глав в селе Аим и Джигда Аяно-Майского района явка составила 76,64% и 68% соответственно.

«Низкая явка была в Комсомольске-на-Амуре — 6,16%, а также на выборах депутатов Хорского сельского поселения района имени Лазо — 11,27%, Новоургальского сельского поселения Верхнебуреинского района — 12,07%. По выборам глав поселений наиболее низкая явка в посёлке Литовко Амурского района — 26, 62%», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» председатель избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Накушнов.

По его словам, выборы прошли спокойно, в избирательные комиссии поступили всего три жалобы, из которых подтвердилась лишь одна. Ни одно из подобных сообщений на ход и итоги выборов не повлияли.

«В селе Святогорье произошло голосование вне помещения: кандидат оказывала помощь престарелому избирателю в проставлении отметки в избирательном бюллетене. Этот факт нарушения подтвердился», — отметил Геннадий Накушнов.

В составе зарегистрированных кандидатов был 701 представитель от «Единой России», 123 — от ЛДПР, двое — от «Справедливой России», столько же от КПРФ, ещё 414 участников сами выдвинули свою кандидатуру. Из 703 депутатских мандатов «Единая Россия» завоевала 513 мандатов, ЛДПР — 24 мандата, самовыдвиженцы стали депутатами в 166 случаях.

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