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08:46 (мск), источник: Интерфакс

Мэр Нижнего Тагила Носов на выборах главы города набирает более 90% голосов

Екатеринбург. 11 сентября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Действующий мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, кандидат от «Единой России», набирает на выборах главы этого города 90,75% голосов избирателей, сообщается на сайте городской избирательной комиссии.

Его ближайший конкурент, кандидат от КПРФ Владислав Потанин набрал 3,97% голосов, кандидат от ЛДПР Ильдар Раинбаков — 1,23%, Евгений Рохлин от «Партии Роста» — 1,03%, Никита Чапурин от «Патриотов России» — 0,88%.

В горизбиркоме агентству «Интерфакс-Урал» уточнили, что это данные по результатам обработки 100% протоколов, но окончательные итоги выборов будут подведены во вторник.

С. Носов был избран главой Нижнего Тагила в октябре 2012 года. До этого он был вице-губернатором Свердловской области. Еще раньше являлся гендиректором ЗАО «РусСпецСталь», советником гендиректора ФГУП «Рособоронэкспорт», гендиректором НТМК.

В 2000 и 2004 годах избирался депутатом палаты представителей Заксобрания Свердловской области от Нижнего Тагила.

Как сообщалось, в СМИ Кемеровской области появлялась информация о возможном назначении мэра Нижнего Тагила на пост губернатора Кузбасса, но официального подтверждения она не получила.

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