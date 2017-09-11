Мэр Нижнего Тагила Носов на выборах главы города набирает более 90% голосов
Екатеринбург. 11 сентября.
Екатеринбург. 11 сентября.
Его ближайший конкурент, кандидат от КПРФ Владислав Потанин набрал 3,97% голосов, кандидат от ЛДПР Ильдар Раинбаков — 1,23%, Евгений Рохлин от «Партии Роста» — 1,03%, Никита Чапурин от «Патриотов России» — 0,88%.
В горизбиркоме агентству «Интерфакс-Урал» уточнили, что это данные по результатам обработки 100% протоколов, но окончательные итоги выборов будут подведены во вторник.
С. Носов был избран главой Нижнего Тагила в октябре 2012 года. До этого он был
В 2000 и 2004 годах избирался депутатом палаты представителей Заксобрания Свердловской области от Нижнего Тагила.
Как сообщалось, в СМИ Кемеровской области появлялась информация о возможном назначении мэра Нижнего Тагила на пост губернатора Кузбасса, но официального подтверждения она не получила.