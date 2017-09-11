Интриги не случилось: Центризбирком Башкирии озвучил итоги выборов
Накануне в Башкирии, как и практически во всех регионах России, состоялись выборы.
Накануне в Башкирии, как и практически во всех регионах России, состоялись выборы.
В нашей республике выбирали 256 городских и сельских депутатов. Основные кампании прошли в Белорецке, Бирске и Юматовском сельсовете Уфимского района.
В голосовании приняли участие 89 640 человек или 52% от общего числа избирателей. По итогам выборам «Единая Россия» получила 193 депутатских места, «Справедливая Россия» — 14, «ЛДПР» — 6, «КПРФ» — 2, «Патриоты России» — 3, «Партия пенсионеров за справедливость» — 1 и 37 мандатов получили самовыдвиженцы.