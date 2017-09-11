Куйвашев планирует после подведения итогов выборов закрепить «Пятилетку развития»

«Я уже говорил, что я отношусь к программе “Пятилетки развития” очень серьезно, и как только будет сформировано правительство, одним из первых будет постановление правительства о реализации этой программы. Она сформирована исходя из того, что было сделано, какие предложения были от наших избирателей, земляков. Программа будет принята как краткосрочный план развития Свердловской области, там будут конкретные ответственные лица, сроки и индикаторы», — сказал Куйвашев.