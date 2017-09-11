Куйвашев планирует после подведения итогов выборов закрепить «Пятилетку развития»
В частности, в планах врио главы региона решение проблем нехватки специалистов в медучреждениях, благоустройства, а также мест в школах и детсадах.
В частности, в планах врио главы региона решение проблем нехватки специалистов в медучреждениях, благоустройства, а также мест в школах и детсадах.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Первым постановлением врио губернатора Свердловской области, Евгения Куйвашева, сразу после подведения итогов выборов, станет программа по реализации «Пятилетки развития». Об этом сообщил в воскресенье журналистам Куйвашев.
По данным облизбиркома, Куйвашев лидирует на выборах главы региона.
«Я уже говорил, что я отношусь к программе “Пятилетки развития” очень серьезно, и как только будет сформировано правительство, одним из первых будет постановление правительства о реализации этой программы. Она сформирована исходя из того, что было сделано, какие предложения были от наших избирателей, земляков. Программа будет принята как краткосрочный план развития Свердловской области, там будут конкретные ответственные лица, сроки и индикаторы», — сказал Куйвашев.
Он отметил, что проект направлен на решение сложных задач. В частности, врио главы региона планирует решить проблемы, связанные с нехваткой специалистов в медицинских учреждениях, благоустройством, местами в школах и детских садах. «Это комплексная программа, и она сегодня фактически получила одобрение наших земляков», — резюмировал Куйвашев.
О выборах
Прямые выборы свердловского губернатора проходили впервые за 14 лет. Свердловская область — рекордсмен по количеству зарегистрированных кандидатов среди регионов, где в сентябре выбирают глав регионов. «Муниципальный фильтр» прошли и были зарегистрированы шесть претендентов: врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев («Единая Россия»), депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР), депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), депутат Заксобрания Свердловской области Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»), управляющий директор Плюс банка Алексей Парфенов (КПРФ) и депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев («Зеленые»).