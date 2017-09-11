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08:25 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Сергей Левченко: «Форсайт Байкальского региона» должен стать ежегодным

Мероприятие проходило в течение четырех дней.

Источник: РИА "Новости"

«Форсайт Байкальского региона» должен стать ежегодным, отметил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Участники мероприятия, которое проходило в течение четырех дней, попытались определить основные направления развития региональной экономики на три десятилетия вперед. Главным итогом «Форсайта Байкальского региона» стали 29 проектов. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе облправительства.

10 сентября участие в мероприятии принял губернатор региона Сергей Левченко. Он предложил сделать «Форсайт Байкальского региона» ежегодным и оценил качество представленных проектов.

«Определенно нужно поддерживать идею экопросвещения. Если вы научите каждого приезжающего правильно и уважительно вести себя на берегах Байкала, то сделаете огромный шаг вперед. Своевременным и важным мне показался проект “Регенерация города”. Действительно, возраст нашего жилого сектора насчитывает 50−70 лет, эти дома уже выработали свой ресурс. Обновление жилого фонда с применением системы “умный дом” — задача огромного масштаба, которая сейчас стоит перед нами. За что мы еще точно возьмемся, так это за “оцифровку” Байкала — сбор и объединение всех научных данных об озере», — сказал Сергей Левченко.

При этом он отметил, что не хватило проектов, касающихся промышленной отрасли. Самыми прорывными и перспективными определили несколько проектов. Так, разработчики «Байкальского кода» презентовали электронную систему учета и контроля качества продукции. Эта технология позволит потребителю в один клик узнавать всю историю создания товара, включая срок годности, качество сырья и его экологичность.

«Новым словом в туризме должен стать “Модельный эко-курорт мирового уровня на Байкале”, предлагающий концентрацию туристов в устойчивых территориях и ограничение в “ранимых”. Кроме того, авторы выступают за туристическое развитие территории бывшего БЦБК. Их коллеги, создатели проекта “Visit Baikal”, выдвинули не менее интересную идею — карту легального бизнеса Байкала. А объединить все разрозненные данные об уникальном озере в единую облачную базу предложили разработчики “Цифрового Байкала”», — отметили в пресс-службе.

Проблему отсутствия компетентных специалистов призван решить проект «Life навигатор: платформа самореализации человека». Медицинскую отрасль представляли сразу несколько смежных проектов, в том числе «Здоровое долголетие с дикоросами Байкала», Байкальская биофармацевтическая зона, «Территория с минимальным риском медицинских ошибок».

По словам директора департамента стратегического развития инноваций министерства экономического развития РФ Артема Шадрина, есть проекты, которые могут получить поддержку в рамках тех или иных федеральных программ. Например, одна из команд предложила организовать на базе ИРНИТУ «Байкальский инновационный хаб», и этот проект, по мнению Артема Шадрина, стоит выдвинуть на получение поддержки в рамках программы «Вузы как центр пространственных инноваций в регионах».

Кроме того, был отмечен проект «Регенерация городской среды». Идея может претендовать на лидерство на рынке Национальной Технологической Инициативы — CITYnet. Сейчас это направление активно разрабатывают, и Иркутская область может примером для других регионов.

Директор департамента дал положительную оценку кластерным проектам и идее создания территории с минимальным количеством врачебных ошибок за счет внедрения искусственного интеллекта.

Следующим шагом станет открытие в начале октября в Иркутске коворкинг-центра АСИ «Точка кипения» — общественного пространства, где эти проекты будут детально проработаны, а затем реализованы.

Напомним, что в мероприятии приняли участие свыше 300 человек. Это представители Иркутской области, Бурятии, эксперты из нашего региона и других городов России, а также зарубежных стран.

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