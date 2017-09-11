Глава Верхней Салды проиграл мандат журналисту-оппозиционеру
На выборах нового созыва местной думы.
На выборах нового созыва местной думы.
Жители Верхней Салды не поддержали действующего главу города Алексея Забродина. На выборах в представительный орган, состоявшихся 10 сентября 2017 года, в своем одномандатном округе он проиграл владельцу местной оппозиционной газеты «Биржа новостей» Хельге Бузунову, передает «Уралинформбюро».
В Верхней Салде действует двуглавая система управления. Глава городского округа избирается депутатами из состава нового созыва думы. В соответствии с городским уставом он же возглавляет представительный орган.
Стоит отметить, что явка в муниципалитете составила около 55%. За кандидата в губернаторы Свердловской области, Евгения Куйвашева, одержавшего в итоге победу, свои голоса отдали порядка 60% верхнесалдинских избирателей.