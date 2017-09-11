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08:34 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Глава Верхней Салды проиграл мандат журналисту-оппозиционеру

На выборах нового созыва местной думы.

Источник: УралИнформБюро

Жители Верхней Салды не поддержали действующего главу города Алексея Забродина. На выборах в представительный орган, состоявшихся 10 сентября 2017 года, в своем одномандатном округе он проиграл владельцу местной оппозиционной газеты «Биржа новостей» Хельге Бузунову, передает «Уралинформбюро».

В Верхней Салде действует двуглавая система управления. Глава городского округа избирается депутатами из состава нового созыва думы. В соответствии с городским уставом он же возглавляет представительный орган.

Стоит отметить, что явка в муниципалитете составила около 55%. За кандидата в губернаторы Свердловской области, Евгения Куйвашева, одержавшего в итоге победу, свои голоса отдали порядка 60% верхнесалдинских избирателей.

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