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08:38 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Экс-министра инноваций в Красноярском крае назначили заместителем Льва Кузнецова

Ольга Рухуллаева стала заместителем министра по делам Северного Кавказа.

Бывшего министра по инновациям и инвестициям в Красноярском крае Ольгу Рухуллаеву назначили на должность заместителя министра по делам Северного Кавказа. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

Ольга Рухуллаева станет помощником Льва Кузнецова, который до 2014 года был губернатором Красноярского края. Новый заместитель министра по делам Северного Кавказа также долгое время работала в регионе. Она начинала карьеру в агентстве лесной отрасли, затем была назначена замминистра экономики и регионального развития. В 2013 году она возглавила краевое министерство инвестиций и инноваций.

Примечательно, что с января 2015 года Рухуллаева уже работала на Северном Кавказе. Она была главой департамента инвестиционных проектов министерства РФ.

В начале августа стало известно, что заместитель Льва Кузнецова Андрей Резников скончался после продолжительной болезни. Он также был связан с Красноярским краем. В начале карьеры Резников занимал руководящие должности в администрации Норильска и Красноярского края, а в 2014 году был переведен на Северный Кавказ.

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