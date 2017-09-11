Куйвашев поблагодарил граждан за активность на выборах губернатора

«Если говорить о последних выборах губернатора в 2003 году, то, можно сказать, что интерес на нынешних выборах гораздо выше. Поэтому хочу всех свердловчан поблагодарить за активность», — сказал Евгений Куйвашев в прямом эфире телеканала «Россия 24».

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Он отметил, что погода вряд ли могла серьезно сказаться на активности избирателей (в день выборов в области было пасмурно, дул резкий холодный ветер и шел дождь). «Погода никоим образом не повлияла на явку избирателей. В этом смысле у нас погода всегда хорошая, несмотря на то, что бывает дождь и ветер. Все, кто хотел прийти на избирательные участки, пришли и будут приходить при любой погоде», — добавил Куйвашев.

По его словам, в случае поддержки его кандидатуры большинством избирателей, акцент в работе, как и раньше, будет сделан на развитие социально значимых направлений.

«Сегодня приоритеты определены президентом России — это национальные проекты. Кроме того, наша команда шла на выборы с региональной программой “Пятилетка развития”, в которой очень подробно описан ход решения вопросов, поставленных перед нами жителями Свердловской области. Конечно же, в ходе общения с уральцами эта программа существенно пополнилась наказами, которые мы будем выполнять», — сказал он.