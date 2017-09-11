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09:12 (мск), источник: УралПолит.ру

Куйвашев поблагодарил граждан за активность на выборах губернатора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября, ИА УралПолит.Ru. Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, лидирующий на выборах главы области, поблагодарил избирателей за активную гражданскую позицию.

«Если говорить о последних выборах губернатора в 2003 году, то, можно сказать, что интерес на нынешних выборах гораздо выше. Поэтому хочу всех свердловчан поблагодарить за активность», — сказал Евгений Куйвашев в прямом эфире телеканала «Россия 24».

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Он отметил, что погода вряд ли могла серьезно сказаться на активности избирателей (в день выборов в области было пасмурно, дул резкий холодный ветер и шел дождь). «Погода никоим образом не повлияла на явку избирателей. В этом смысле у нас погода всегда хорошая, несмотря на то, что бывает дождь и ветер. Все, кто хотел прийти на избирательные участки, пришли и будут приходить при любой погоде», — добавил Куйвашев.

По его словам, в случае поддержки его кандидатуры большинством избирателей, акцент в работе, как и раньше, будет сделан на развитие социально значимых направлений.

«Сегодня приоритеты определены президентом России — это национальные проекты. Кроме того, наша команда шла на выборы с региональной программой “Пятилетка развития”, в которой очень подробно описан ход решения вопросов, поставленных перед нами жителями Свердловской области. Конечно же, в ходе общения с уральцами эта программа существенно пополнилась наказами, которые мы будем выполнять», — сказал он.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», Куйвашев со значительным отрывом опережает других пятерых кандидатов на выборах губернатора Свердловской области. По последним данным облизбиркома, он набрал 62,16% голосов избирателей.

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