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09:28 (мск), источник: Югополис

На Кубани в ЗСК проходят представители четырех партий

По предварительным данным, более 70% голосов набирает «Единая Россия», в ЗСК гарантированно попадают КПРФ и ЛДПР и один кандидат-одномандатник от «Справедливой России».

Источник: Югополис

Эти данные стали известны после обработки более половины протоколов участковых комиссий. Как сообщает «РБК-Юг», «Справедливая Россия» и «Коммунисты России» не преодолевают пятипроцентный барьер.

По данным агентства, представители правящей партии одержали победу в 31 одномандатном округе из 35. В Центральном одномандатном округе № 6, где «Единая Россия» не выдвигала своих представителей, мандат достался и.о. руководителя регионального отделения справороссов Денису Хмелевскому. Еще в трех округах победили кандидаты-самовыдвиженцы: бывший председатель комитета ЗСК по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Николай Кравченко (Виноградный ОИО № 25), исполнительный директор ЗАО «Абрау-Дюрсо» Юлия Пархоменко (Южный ОИО № 27), директор по маркетингу ООО «Стратегия», депутат ЗСК предыдущего созыва Виктор Тепляков (Сочинский ОИО № 34).

Как ранее сообщал «Югополис», представители партии «СР» и общественники заявляли о нарушениях на выборах на Кубани. Однако председатель Краснодарского крайизбиркома Алексей Черненко заявил, что количество жалоб было на порядок меньше жалоб, чем на предыдущих выборах в Госдуму — всего 9. Он не увидел оснований для отмены результатов выборов ни на одном из участков.

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