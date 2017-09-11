На Кубани в ЗСК проходят представители четырех партий
По предварительным данным, более 70% голосов набирает «Единая Россия», в ЗСК гарантированно попадают КПРФ и ЛДПР и один
По предварительным данным, более 70% голосов набирает «Единая Россия», в ЗСК гарантированно попадают КПРФ и ЛДПР и один
Эти данные стали известны после обработки более половины протоколов участковых комиссий. Как сообщает «РБК-Юг», «Справедливая Россия» и «Коммунисты России» не преодолевают пятипроцентный барьер.
По данным агентства, представители правящей партии одержали победу в 31 одномандатном округе из 35. В Центральном одномандатном округе № 6, где «Единая Россия» не выдвигала своих представителей, мандат достался и.о. руководителя регионального отделения справороссов Денису Хмелевскому. Еще в трех округах победили кандидаты-самовыдвиженцы: бывший председатель комитета ЗСК по
Как ранее сообщал «Югополис», представители партии «СР» и общественники заявляли о нарушениях на выборах на Кубани. Однако председатель Краснодарского крайизбиркома Алексей Черненко заявил, что количество жалоб было на порядок меньше жалоб, чем на предыдущих выборах в Госдуму — всего 9. Он не увидел оснований для отмены результатов выборов ни на одном из участков.