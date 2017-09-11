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09:26 (мск), источник: Клопс.ru

Алиханов стал самым молодым губернатором в России, набрав 81,06%

За него проголосовал 255 491 избиратель.

Тридцатилетний Антон Алиханов, победив на выборах главы региона в единый день голосования, стал самым молодым руководителем субъекта в России. Об этом сообщают «РИА Новости».

Алиханов набрал 81,06% голосов по итогам подсчёта 100% протоколов на 579 участках. За него проголосовал 255 491 избиратель.

Представитель ЛДПР Евгений Мишин набрал 5,48% голосов, член КПРФ Игорь Ревин получил 8,89% голосов. Представитель экологической партии «Зелёные» Екатерина Тимофеева набрала 2,53%. Явка избирателей составила 39,35%.

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