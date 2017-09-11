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09:23 (мск), источник: РИА Крым

Овсянников лидирует на выборах губернатора Севастополя с большим отрывом — избирком

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости (Крым). По предварительным данным севастопольского избиркома, врио губернатора города Дмитрий Овсянников лидирует на выборах с большим отрывом.

Источник: РИА "Новости"

«В настоящее время обработано 100% бюллетей. Предварительные данные будут объявлены в 10.00. Пока можно сказать, что Овсянников побеждает с большим отрывом от остальных кандидатов», — сказали РИА Новости (Крым) в севастопольском избиркоме.

По состоянию на 2.00 11 сентября было обработано 80,4% бюллетеней. Овсянников на тот момент набирал 72% голосов.

За должность главы исполнительной власти Севастополя на выборах боролись пять зарегистрированных кандидатов: Иван Ермаков от «Патриотов России», Илья Журавлев от ЛДПР, Роман Кияшко от КПРФ, Николай Кряжев от Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС) и врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, выдвинутый региональным отделением «Единой России».

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