Овсянников лидирует на выборах губернатора Севастополя с большим отрывом — избирком

Источник: РИА "Новости"

«В настоящее время обработано 100% бюллетей. Предварительные данные будут объявлены в 10.00. Пока можно сказать, что Овсянников побеждает с большим отрывом от остальных кандидатов», — сказали РИА Новости (Крым) в севастопольском избиркоме.

По состоянию на 2.00 11 сентября было обработано 80,4% бюллетеней. Овсянников на тот момент набирал 72% голосов.