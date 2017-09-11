Глава ЦИК Татарии сменит кресло на мандат сельского депутата

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По предварительным данным нынешний глава избирательной комиссии Татарии Экзам Губайдуллин, который выдвинулся на довыборах депутата Совета Большешемякинского сельского поселения Тетюшского района Татарии по одномандатному избирательному округу № 4, набрал 74,68% голосов избирателей, пришедших на участок. Из 79 избирателей, внесённых в список к закрытию участков, 59 проголосовали за его назначение, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ГАС «Выборы».

Напомним, срок полномочий нынешнего состава Центризбиркома республики истекает в сентябре 2017 года. Сформировать новую комиссию должны к 13 сентября. Пока известны только четыре кандидатуры из 14 необходимых: экс-глава Нацбанка региона Мидхат Шагиахметов, которого прочат на место председателя, министр юстиции республики Рустем Загидуллин, действующий секретарь комиссии Надежда Борисова и Ольга Воронова — начальник организационного управления исполкома Казани, выдвинутая городской думой.

Самовыдвижение действующего председателя Экзама Губайдуллина на сельских выборах стало неожиданностью для многих. Это подтверждало, что в новый состав ЦИК РТ он не войдёт. По регламенту, «члены комиссии с правом решающего голоса, работающие в комиссии на постоянной (штатной) основе, не могут замещать другие государственные должности в органах местного самоуправления». Конкурентов у Губайдуллина на этих выборах не было. Второй кандидат — представитель местного отделения партии «Единая Россия» Евгений Горшков сошёл с дистанции ещё на стадии регистрации. Ему было отказано в ней.

Подобную рокировку для Экзама Губайдуллина источники в комментариях казанским СМИ объяснили необходимостью. Для того, чтобы стать главой Совета муниципальных образований республики, должность которого ему прочат, депутатский мандат — обязательная «ступенька».

Напомним, Губайдуллина пять лет назад выдвигала ЦИК РФ, но в период, когда у татарского «руля» был Минтимер Шаймиев, Губайдуллин руководил его аппаратом. А с 2005 по 2012 год он был сенатором от Татарии.

В целом единый день голосования 10 сентября 2017 года в Татарии прошёл без серьёзных нарушений. Проект kartanarusheniy.org, реализуемый при поддержке движения «Голос», содержит сведения лишь о трёх жалобах. Все они поданы по выборам в Елабуге, где была самая активная борьба: 11 кандидатов пожелали представлять интересы жителей Елабужского муниципального района по одномандатному избирательному округу № 16. Ещё один претендент-самовыдвиженец выбыл уже после регистрации. Здесь в выборах приняли участие порядка 2,6 тыс. избирателей. Из кандидатов больше всего голосов получили самовыдвиженцы Ильшат Шаймуратов (советник гендиректора ЗАО «Эссен Продакшн АГ») — 274 и исполнительный директор АО «Елабужское предприятие тепловых сетей» Андрей Дементьев — 252.

«Избиратели в сельских поселениях голосовали активнее, чем в городских округах», — сообщили в ЦИК РТ, уточнив, что итоги голосования пока не подведены и будут обнародованы позднее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этот день в Татарии на территории 38 муниципальных районов прошли довыборы депутатов представительных органов муниципальных образований. Число избирателей — 49,9 тыс. человек. В Казани и Набережных Челнах выборов в этот день не проходило.

Всего будет распределено 154 вакантных мандата. На них претендуют более 450 кандидатов.