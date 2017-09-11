Глава ЦИК Татарии сменит кресло на мандат сельского депутата
Довыборы депутатов прошли на территории 38 муниципальных районов.
Довыборы депутатов прошли на территории 38 муниципальных районов.
По предварительным данным нынешний глава избирательной комиссии Татарии Экзам Губайдуллин, который выдвинулся на довыборах депутата Совета Большешемякинского сельского поселения Тетюшского района Татарии по одномандатному избирательному округу № 4, набрал 74,68% голосов избирателей, пришедших на участок. Из 79 избирателей, внесённых в список к закрытию участков, 59 проголосовали за его назначение, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ГАС «Выборы».
Напомним, срок полномочий нынешнего состава Центризбиркома республики истекает в сентябре 2017 года. Сформировать новую комиссию должны к 13 сентября. Пока известны только четыре кандидатуры из 14 необходимых:
Самовыдвижение действующего председателя Экзама Губайдуллина на сельских выборах стало неожиданностью для многих. Это подтверждало, что в новый состав ЦИК РТ он не войдёт. По регламенту, «члены комиссии с правом решающего голоса, работающие в комиссии на постоянной (штатной) основе, не могут замещать другие государственные должности в органах местного самоуправления». Конкурентов у Губайдуллина на этих выборах не было. Второй кандидат — представитель местного отделения партии «Единая Россия» Евгений Горшков сошёл с дистанции ещё на стадии регистрации. Ему было отказано в ней.
Подобную рокировку для Экзама Губайдуллина источники в комментариях казанским СМИ объяснили необходимостью. Для того, чтобы стать главой Совета муниципальных образований республики, должность которого ему прочат, депутатский мандат — обязательная «ступенька».
Напомним, Губайдуллина пять лет назад выдвигала ЦИК РФ, но в период, когда у татарского «руля» был Минтимер Шаймиев, Губайдуллин руководил его аппаратом. А с 2005 по 2012 год он был сенатором от Татарии.
В целом единый день голосования 10 сентября 2017 года в Татарии прошёл без серьёзных нарушений. Проект kartanarusheniy.org, реализуемый при поддержке движения «Голос», содержит сведения лишь о трёх жалобах. Все они поданы по выборам в Елабуге, где была самая активная борьба: 11 кандидатов пожелали представлять интересы жителей Елабужского муниципального района по одномандатному избирательному округу № 16. Ещё один
«Избиратели в сельских поселениях голосовали активнее, чем в городских округах», — сообщили в ЦИК РТ, уточнив, что итоги голосования пока не подведены и будут обнародованы позднее.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этот день в Татарии на территории 38 муниципальных районов прошли довыборы депутатов представительных органов муниципальных образований. Число избирателей — 49,9 тыс. человек. В Казани и Набережных Челнах выборов в этот день не проходило.
Всего будет распределено 154 вакантных мандата. На них претендуют более 450 кандидатов.
Ближайшая крупная выборная кампания в регионе пройдёт в 2019 году. Это выборы депутатов Госсовета РТ.