Президент Молдовы: я не подпишу антироссийские законы

Источник: Sputnik.md

«В конституции прописано, что президент во второй раз обязан подписать закон. Осознанно пойду на отклонение в случае, если, по моему мнению, это не соответствует государственным интересам. Речь идет о законе о 9 мая. Для нас это святой праздник, и мы не можем объявить 9 мая Днем Европы. Это день памяти, День Победы. То же самое касается пресловутого закона о так называемой “российской пропаганде”. Даже если парламент примет его два или три раза, я его не подпишу, и он не вступит в силу», — заявил Додон.

Согласно местному законодательству, как пояснил молдавский лидер, в таком случае парламент должен констатировать, что президент, по их мнению, нарушил конституцию, и запустить процедуру снятия главы республики с поста через референдум.

«Я готов пойти на это (на референдум — ред.). Уверен, что народ будет на моей стороне», — сказал Додон.

Он отметил, что не исключает в будущем в случае острой необходимости блокирования всех законов парламента, но, как подчеркнул президент, «это крайний вариант».

На вопрос, что он намерен предпринять, если парламентское большинство выразит президенту импичмент, Додон ответил: «Пойдем в народ и посмотрим, кого поддержат люди».