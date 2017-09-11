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09:32 (мск), источник: Sputnik.md

Президент Молдовы: я не подпишу антироссийские законы

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. Президент Игорь Додон заявил, что не подпишет ни один «антироссийский» закон и уверен в поддержке народа, сообщает РИА Новости.

Источник: Sputnik.md

«В конституции прописано, что президент во второй раз обязан подписать закон. Осознанно пойду на отклонение в случае, если, по моему мнению, это не соответствует государственным интересам. Речь идет о законе о 9 мая. Для нас это святой праздник, и мы не можем объявить 9 мая Днем Европы. Это день памяти, День Победы. То же самое касается пресловутого закона о так называемой “российской пропаганде”. Даже если парламент примет его два или три раза, я его не подпишу, и он не вступит в силу», — заявил Додон.

Согласно местному законодательству, как пояснил молдавский лидер, в таком случае парламент должен констатировать, что президент, по их мнению, нарушил конституцию, и запустить процедуру снятия главы республики с поста через референдум.

«Я готов пойти на это (на референдум — ред.). Уверен, что народ будет на моей стороне», — сказал Додон.

Он отметил, что не исключает в будущем в случае острой необходимости блокирования всех законов парламента, но, как подчеркнул президент, «это крайний вариант».

На вопрос, что он намерен предпринять, если парламентское большинство выразит президенту импичмент, Додон ответил: «Пойдем в народ и посмотрим, кого поддержат люди».

«Любой подобный шаг — это рост рейтинга президента. И они (парламентское большинство — ред.) это понимают. При таком рейтинге доверия к главе республики они на импичмент не пойдут. Задача — сбить рейтинг. Для этого они провоцируют РФ, чтобы закрыли экспорт и так далее, провоцируют нас на ошибки, но мы не будем их допускать. Поэтому на импичмент они, скорее всего, не пойдут, потому что проиграют», — сказал Додон.

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