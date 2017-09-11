Перспективный и современный: Максим Решетников возглавил Пермский край

Источник: РИА Новости

Коренной пермяк

Решетников, проработавший последние годы в Москве, вернулся на свою родину в Пермь. Здесь он родился, вырос, с отличием окончил гимназию, учился в Пермском госуниверситете, где получил две специальности — экономист-математик и лингвист-переводчик. В возрасте 20 лет он пришел работать в администрацию Пермской области. Руководил по очереди несколькими отделами — отделом планирования бюджетных доходов и расходов, отделом региональных финансов и инвестиций.

Карьера молодого управленца шла в гору. Решетников возглавил департамент планирования области, а потом стал руководителем администрации губернатора Пермского края. Главой региона тогда был Олег Чиркунов.

В 2003 году Решетников стал кандидатов экономических наук, защитив диссертацию на тему «Управление экономикой региона на основе финансовых потоков: принципы и модели (на примере Пермской области)». В возрасте 30 лет Решетников вошел в первую сотню кадрового резерва президента России.

Карьера в Москве

Когда Решетников работал у Чиркунова, его заметили в Москве и пригласили на работу в аппарат правительства РФ. Пермяк занял должность директора департамента. Губернатор Чиркунов тогда написал в своем блоге, что ему жаль расставаться с чиновником. «Пожелаем ему пройти через медные трубы и не измениться», — написал тогда глава Пермского края.

С 2010 года Решетников перешел на работу в правительство Москвы. Там он сначала занимал должность первого заместителя руководителя аппарата мэра Москвы Сергея Собянина, а последние пять лет работал министром правительства Москвы, руководителем департамента экономической политики и развития Москвы.

Возвращение в Пермь

В феврале губернатор Пермского края Виктор Басаргин ушел в отставку. Врио губернатора был назначен Максим Решетников. Законодательное собрание Пермского края назначило выборы губернатора региона на единый день голосования 10 сентября.

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Решетников стал кандидатом на пост главы региона от партии «Единая Россия». Его соперниками на выборах были кандидат от партии «Справедливая Россия» Владимир Аликин, кандидат от ЛДПР Олег Постников, кандидат от партии «Патриоты России» Андрей Степанов, кандидат от КПРФ Ирина Филатова.

Новый глава региона признается, что возвращение в Пермь стало для него неожиданностью. Он уже прочно обосновался в Москве и планировал работать там дальше. Но жизнь повернулась по-другому…

Сейчас Решетников, по его словам, пока «погружается в проблемы края». Он много ездит по территории региона, общается с людьми.

Новый глава края уже заявил, что намерен вплотную заняться проблемой плохих дорог. По мнению Решетникова, необходимо наращивать темпы строительства дорог. Он потребовал ежегодно строить и ремонтировать порядка 450 километров автодорог. В следующем году дорожные работы начнутся уже в середине апреля.

Помимо этого, в Перми начали массово приводить в порядок дворы. Жители отмечает, что такого в краевом центре не было уже много лет. Ход работ контролируется с помощью портала «Управляем вместе», который был создан по распоряжению Решетникова. На этом ресурсе каждый может ознакомиться со сроками работ и оставить отзыв.

Новый пермский губернатор женат. Со своей будущей супругой глава региона познакомился в вузе. Максим Геннадьевич — многодетный отец — у него трое детей.

Решетников идет в ногу со временем: ведет «Инстраграм», где практически ежедневно рассказывает о своих трудовых буднях: в основном, о визитах в разные города Пермского края и о решениях, которые принимались в ходе совещаний на местах.

Читатели губернаторского «Инстаграма» активно комментируют посты, но Решетников на их сообщения отвечает редко. В основном, комментарии пользователей полны оптимизма и надежд. «С такой энергетикой губернатора край обречен на развитие! Надеемся на ее неиссякаемость!» — пишет один из подписчиков. Другой заявляет: «Надеемся, что приведете в порядок Пермский край. Хотя и в самой Перми проблем хватает». Третий вторит: «Вы, как Путин: что скажете, то сразу исполняется! Лишь бы вы выиграли на выборах и ваш настрой на развитие города остался таким же!».

Пермяки наперебой просят Решетникова посетить их города и поселки в надежде, что после приезда губернатора все изменится к лучшему.

«Как здорово! Губернатор приехал — дороги строятся. Съездите еще в Красновишерский район, пожалуйста», — просит один из подписчиков. «И к нам в (деревню) Капидоны приезжайте, а то у нас дорога так и не делается», — пишет другой житель региона.

Но не всем нравится стилистика постов губернатора. «После аккаунта Кадырова страница нашего губернатора кажется блогом путешественника по Пермскому краю», — комментирует читатель аккаунта.