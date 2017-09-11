Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: толпы украинцев прорвали туристическую блокаду Крыма
Твин Пикс глазами психиатра
Ураган «Ирма» несет разрушительный удар по Санкт-Петербургу в США
В МИД Украины выразили «решительный протест» России
В РФ ответили Меркель на сравнение Крыма с воссоединением ГДР
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Стройные ноги и осиная талия: Володина предстала в купальнике
"Ярсы" бьют на 12 тыс. км: СМИ про ответ Пентагона
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
Сеть сравнила Гусеву в купальнике с 18-летней девушкой - СМИ
Эксперт о словах Юнкера: "отрезвляющий душ" для ЕС
Спрос на квартиры в аренду достиг пятилетнего максимума
Военным пенсионерам Украины дадут жилье в Крыму
Фоторепортажи
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
9Празднование Курбан-байрама
09:58 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинске в день голосования жаловались на подкуп избирателей, карусели и избиение наблюдателя

На Южном Урале в день голосования на избирательных участках были зафиксированы подкупы, избиение, подвозы и карусели.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

По словам руководителя исполкома партии Алексея Малофеева, партийцы намерены каждую ситуацию довести до конца.

Читайте также
Скандал в Каслях: кандидаты-единороссы жалуются на конкурентов

Так, по данным «единороссов», подвоз к избирательному участку был обнаружен в Каслинском районе на довыборах в горсовет. Нарушение было пресечено.

На выборах в поселке Роза член избиркома заподозрил избирателя в выносе бюллетеня. Нарушителя остановил сотрудник МВД и изъял бюллетень. Здесь же, по мнению партийцев, был подкуп избирателей путем раздачи алкогольной продукции. Заявление подано в ТИК.

Также в Коркинском районе подано заявление по факту избиения члена ТИК. По данным ЕР, инцидент произошел на избирательном участке № 1950 в здании школы № 4. Кандидат якобы ударил локтем в лицо члена территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса. «Заявление подано в Отдел полиции по Коркинскому району. Принято заявление, сведения подтвердились, имеется видеоматериал», — добавили в партии.

В Копейске зафиксирована жалоба по факту подкупа избирателей. Якобы неустановленное лицо дарило коробки конфет за голос в пользу оппозиционного кандидата. Еще один подкуп партийцы зафиксировали на выборах главы Бобровского сельского поселения. Здесь якобы сам кандидат предлагал избирателям по 5 тыс. рублей в обмен на голос за его кандидатуру. Заявление подано в полицию. А на выборах в Полетаево кандидат-самовыдвиженец якобы осуществлял подкуп избирателей в размере 500 рублей за голос.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
"Эффект медового месяца". Решетников получает "чеченский результат" в Пермском крае
На Украине завели уголовное дело на Саакашвили
Сечин спрогнозировал цену на нефть в 2018 году
КНДР заявила о готовности принять жесткие меры в отношении США
В Сети показали затопленный Майами (видео)
Правительство предложило порядок признания зарубежных свадеб
Надаль стал чемпионом US Open
Полиция Лондона предложила новый метод борьбы с террористами
Спорт
ЦСКА в Лиссабоне попал в пробку. В аэропорту Как армейцы добирались в Португалию на матч с "Бенфикой" и почему два часа не могли пройти в Лиссабоне паспортный контроль
Авто
Фото дня: во Владивостоке автомобиль выкинули на помойку Неизвестный оставил у мусорных баков в одном из дворов Владивостока старенькую Toyota
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Москва изменила стандарты отделки квартир по реновации
Россиянам предлагают давать по несколько бесплатных гектаров
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Спрос на вторичные квартиры стал самым низким за 10 лет
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Эдгард Запашный назвал сына редким именем Представитель известной цирковой династии выбрал сыну необычное имя.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь