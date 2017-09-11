В Челябинске в день голосования жаловались на подкуп избирателей, карусели и избиение наблюдателя
На Южном Урале в день голосования на избирательных участках были зафиксированы подкупы, избиение, подвозы и карусели.
На Южном Урале в день голосования на избирательных участках были зафиксированы подкупы, избиение, подвозы и карусели.
Об этом Накануне.RU сообщили в
По словам руководителя исполкома партии Алексея Малофеева, партийцы намерены каждую ситуацию довести до конца.
Так, по данным «единороссов», подвоз к избирательному участку был обнаружен в Каслинском районе на довыборах в горсовет. Нарушение было пресечено.
На выборах в поселке Роза член избиркома заподозрил избирателя в выносе бюллетеня. Нарушителя остановил сотрудник МВД и изъял бюллетень. Здесь же, по мнению партийцев, был подкуп избирателей путем раздачи алкогольной продукции. Заявление подано в ТИК.
Также в Коркинском районе подано заявление по факту избиения члена ТИК. По данным ЕР, инцидент произошел на избирательном участке № 1950 в здании школы № 4. Кандидат якобы ударил локтем в лицо члена территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса. «Заявление подано в Отдел полиции по Коркинскому району. Принято заявление, сведения подтвердились, имеется видеоматериал», — добавили в партии.
В Копейске зафиксирована жалоба по факту подкупа избирателей. Якобы неустановленное лицо дарило коробки конфет за голос в пользу оппозиционного кандидата. Еще один подкуп партийцы зафиксировали на выборах главы Бобровского сельского поселения. Здесь якобы сам кандидат предлагал избирателям по 5 тыс. рублей в обмен на голос за его кандидатуру. Заявление подано в полицию. А на выборах в Полетаево