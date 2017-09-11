Прогнозы: вопрос с Приднестровьем может быть решен после выборов

Источник: Sputnik.md

«Если смотреть объективно, то как минимум в последующие несколько лет — этот и последующий годы точно — никаких подвижек не будет. Для нас важно сохранить до 2019 года статус-кво, чтобы ситуация не ухудшилась, чтобы не развязалась новая война, чтобы, не дай Бог, не появились силы НАТО по Днестру. Вот это наша задача номер один, и параллельно решать что-то из текущих вопросов для граждан обоих берегов Днестра», — сказал Додон.

По его словам, решить приднестровский вопрос возможно при соблюдении трех моментов.

«Первое, и это должно быть основой, — это промолдавское большинство в парламенте. Такая власть может появиться в конце 2018 года — после парламентских выборов в Молдове. Второе важное условие — это все-таки договориться с Левым берегом создать общую страну», — сказал Додон.

По его мнению, это очень непросто.

«Разные поколения, разные системы государственного управления, разные налоговые системы. Это не год работы и не два», — считает президент.

По его словам, в-третьих, «нужно будет найти геополитическое окошко, чтобы убедить Запад и Восток сесть за стол переговоров именно по этому вопросу, убедить Россию и США, что им выгодно в международном плане показать историю успеха в Молдове».

«Это будет непросто. Но я надеюсь, что в 2019—2020 годах такое окошко у нас появится», — сказал президент.