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11:10 (мск), источник: Tengrinews

В МОН прокомментировали сроки перехода на латиницу в школах

Депутаты нижней палаты Парламента поинтересовались у разработчиков нового казахского алфавита, когда и как начнется его внедрение в системе образования Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«В какой период предполагается начало внедрения нового алфавита в учебный процесс и какой временной срок займет этот процесс? По какому принципу будет внедряться новый алфавит в средних школах, будет ли это одновременно во всех классах или будет последовательность?» — задала вопрос вице-министру образования и науки депутат Мажилиса Наталья Жумадильдаева.

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«В случае утверждения нового алфавита мы планируем утвердить сам график внедрения нового письма во всех организациях образования нашей страны. Все это мы предварительно будем обсуждать с педагогической, родительской общественностью, с министерствами. Особо хочу отметить, что спешки не будет, вся работа будет вестись планомерно, системно и строго по графику. В этом графике мы обязательно предусмотрим вопросы подготовки кадров, издания учебников, словарей. То есть все вопросы будут учтены в данном графике», — ответил вице-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

Он отметил, что только после этого будут подготовлены и изданы массовым тиражом нормативные словари, учебники, учебно-методические пособия.

«Только после качественного завершения самого важного и ответственного подготовительного этапа мы приступим к широкомасштабному внедрению данного процесса нового письма во всех организациях образования. Важно отметить, что кириллица останется в преподавании предметов на русском языке, в школах с русским языком обучения все предметы за исключением казахского языка, английского будут вестись с использованием кириллической графики. Латиница коснется только казахского языка и всех тех предметов, которые будут преподаваться на казахском языке», — подчеркнул вице-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

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