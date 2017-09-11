В МОН прокомментировали сроки перехода на латиницу в школах

«В какой период предполагается начало внедрения нового алфавита в учебный процесс и какой временной срок займет этот процесс? По какому принципу будет внедряться новый алфавит в средних школах, будет ли это одновременно во всех классах или будет последовательность?» — задала вопрос вице-министру образования и науки депутат Мажилиса Наталья Жумадильдаева.
«В случае утверждения нового алфавита мы планируем утвердить сам график внедрения нового письма во всех организациях образования нашей страны. Все это мы предварительно будем обсуждать с педагогической, родительской общественностью, с министерствами. Особо хочу отметить, что спешки не будет, вся работа будет вестись планомерно, системно и строго по графику. В этом графике мы обязательно предусмотрим вопросы подготовки кадров, издания учебников, словарей. То есть все вопросы будут учтены в данном графике», — ответил вице-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.
Он отметил, что только после этого будут подготовлены и изданы массовым тиражом нормативные словари, учебники, учебно-методические пособия.
«Только после качественного завершения самого важного и ответственного подготовительного этапа мы приступим к широкомасштабному внедрению данного процесса нового письма во всех организациях образования. Важно отметить, что кириллица останется в преподавании предметов на русском языке, в школах с русским языком обучения все предметы за исключением казахского языка, английского будут вестись с использованием кириллической графики. Латиница коснется только казахского языка и всех тех предметов, которые будут преподаваться на казахском языке», — подчеркнул вице-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.