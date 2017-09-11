«Яблоко» заявило о получении 180 мандатов на выборах в Москве

Источник: РИА Новости

«По состоянию на 4.50 мск по стране от “Яблока” избраны: 189 кандидатов по округам: 180 — Москва, 3 — Краснодарский край (г. Ейск), 1 — Вологодская область (г. Вытегра), 3 — Московская область (Чехов —1, Сергиев Посад —2), 2 — Псковская область (Гдовский район)», — говорится в сообщении.

По данным партии, в Москве кандидаты от «Яблока» в настоящий момент проходят в 51 районе. «Большинство у партии (на 4.40 мск) в следующих районах: Гагаринский, Ломоносовский, Марьина роща, Тропарево-Никулино, Сокол, Хамовники, Якиманка. Данные продолжают поступать», — говорится в сообщении партии.

В сообщении также отмечается, что на выборах городской думы Пскова «Яблоко» получило 8,5%, списки партии преодолели 5% барьер в 19 муниципалитетах страны, где сохранены выборы по партийным спискам.