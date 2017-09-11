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10:04 (мск), источник: Nakanune.ru

Куйвашев: легитимность прошедших выборов не вызывает сомнений

Избранный губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подчеркнул, что доверие, оказанное ему уральцами на выборах главы региона — это большая ответственность.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, также он обозначил приоритетные направления в дальнейшей работе.

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«В России уже принят перечень приоритетных национальных проектов, их 11. Помимо этого мы, наша команда, шли на выборы с программой “Пятилетка развития”. Любая задача, которую нужно решать, например, привлечение в медицинские учреждения специалистами, влечет за собой массу вопросов: обеспечение жильем, местами в детских садах и школах, благоустройство. “Пятилетка развития” — это комплексная программа, которая сегодня, фактически, получила одобрение наших земляков, она будет принята и реализована. Я к программе “Пятилетка развития” отношусь очень серьезно, и как только будет сформировано правительство, одним из первых принятых документов будет постановление правительства о реализации этой программы. Она будет принята как краткосрочный план развития Свердловской области, и у меня нет сомнений, что он будет реализован», — заявил Куйвашев.

Он также подчеркнул, что на первом месте в его работе будут стоять мероприятия, направленные на рост качества жизни людей: в связи с этим серьезное внимание будет уделено, в том числе, таким масштабным проектам, как борьба за право принять международную универсальную выставку ЭКСПО-2025.

Также Евгений Куйвашев отметил, что легитимность прошедших выборов не вызывает сомнений.

Напомним, избирком Свердловской области обработал 100% протоколов участковых избирательных комиссий и озвучил итоги голосования на выборах губернатора. С результатом в 64,16% победил Евгений Куйвашев.

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