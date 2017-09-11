Куйвашев: легитимность прошедших выборов не вызывает сомнений

«В России уже принят перечень приоритетных национальных проектов, их 11. Помимо этого мы, наша команда, шли на выборы с программой “Пятилетка развития”. Любая задача, которую нужно решать, например, привлечение в медицинские учреждения специалистами, влечет за собой массу вопросов: обеспечение жильем, местами в детских садах и школах, благоустройство. “Пятилетка развития” — это комплексная программа, которая сегодня, фактически, получила одобрение наших земляков, она будет принята и реализована. Я к программе “Пятилетка развития” отношусь очень серьезно, и как только будет сформировано правительство, одним из первых принятых документов будет постановление правительства о реализации этой программы. Она будет принята как краткосрочный план развития Свердловской области, и у меня нет сомнений, что он будет реализован», — заявил Куйвашев.