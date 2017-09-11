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10:02 (мск), источник: Nakanune.ru

В Серове «Единая Россия» не оставила шансов: 21 из 25 мандатов

В Серове по итогам голосования на выборах депутатов думы большинство мандатов получила «Единая Россия». В думе займет место 21 кандидат. Ещё четыре — самовыдвиженцы.

Всего мест в Серовской городской думе — 25. Отметим, что сразу в трёх избирательных округах выиграли кандидаты от «Единой России».

Напомним, что «Единая Россия» проиграла выборы в думу Асбеста «КПРФ».

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