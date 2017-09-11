В Серове «Единая Россия» не оставила шансов: 21 из 25 мандатов
В Серове по итогам голосования на выборах депутатов думы большинство мандатов получила «Единая Россия». В думе займет место 21 кандидат. Ещё четыре — самовыдвиженцы.
В Серове по итогам голосования на выборах депутатов думы большинство мандатов получила «Единая Россия». В думе займет место 21 кандидат. Ещё четыре — самовыдвиженцы.
Всего мест в Серовской городской думе — 25. Отметим, что сразу в трёх избирательных округах выиграли кандидаты от «Единой России».
Напомним, что «Единая Россия» проиграла выборы в думу Асбеста «КПРФ».