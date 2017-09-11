В Самаре выбрали депутатов в 21 муниципалитете

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Выбирали депутатов в 21 муниципалитете на территории 10 муниципальных районов, Жигулевска, а также трех районов Самары: Куйбышевского, Кировского и Ленинского. По итогам выборов будет замещен 21 депутатский мандат, ставший вакантным в связи с досрочным прекращением полномочий местных депутатов.

Так, в Куйбышевском районе на выборы в Совет депутатов выдвинулись три кандидата — директор ООО «ААА Авторесурс» Сергей Кротков от Единой России, Зоя Данилова от ЛДПР и самовыдвиженец Тимур Абызов. В результате, согласно предварительным данным избиркома Самарской области, голоса за кандидата от ЕР отдали 789 человек, за ЛДПР 213, третий кандидат получил 112 голосов.

В Ленинском районе 490 голосов у кандидата от Единой России Оксаны Пушкиной (директор ООО «Торговый дом «Престиж»), 153 — у Льва Храмова от КПРФ, 55 у Марии Герус (Справедливая Россия) и 53 у Михаила Четверикова (ЛДПР).