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10:36 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре выбрали депутатов в 21 муниципалитете

10 сентября в Единый день голосования в регионе состоялись дополнительные выборы в представительные органы местного самоуправления.

Источник: Reuters

Выбирали депутатов в 21 муниципалитете на территории 10 муниципальных районов, Жигулевска, а также трех районов Самары: Куйбышевского, Кировского и Ленинского. По итогам выборов будет замещен 21 депутатский мандат, ставший вакантным в связи с досрочным прекращением полномочий местных депутатов.

Так, в Куйбышевском районе на выборы в Совет депутатов выдвинулись три кандидата — директор ООО «ААА Авторесурс» Сергей Кротков от Единой России, Зоя Данилова от ЛДПР и самовыдвиженец Тимур Абызов. В результате, согласно предварительным данным избиркома Самарской области, голоса за кандидата от ЕР отдали 789 человек, за ЛДПР 213, третий кандидат получил 112 голосов.

В Ленинском районе 490 голосов у кандидата от Единой России Оксаны Пушкиной (директор ООО «Торговый дом «Престиж»), 153 — у Льва Храмова от КПРФ, 55 у Марии Герус (Справедливая Россия) и 53 у Михаила Четверикова (ЛДПР).

В Кировском районе: Олег Кобелянов (Единая Россия, гендиректор ООО «Брик Строй») — 649 голосов, Дамир Сталин (КПРФ) — 197 голосов, Григорий Мосягин (ЛДПР) — 144 голоса, Дмитрий Ткаченко (Справедливая Россия) — 90 голосов, пишет Самру.ру.

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