В России подводят итоги Единого дня голосования
11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России подводят итоги состоявшегося 10 сентября Единого дня голосования, информирует ТАСС.
11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России подводят итоги состоявшегося 10 сентября Единого дня голосования, информирует ТАСС.
Выборы разных уровней прошли в 82 из 85 регионов России. Исключения составили
В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней замещалось порядка 36,7 тыс. мандатов. Всего в выборах участвовали 42 партии и шесть общественных объединений. Прошедшая избирательная кампания стала последней крупной кампанией перед выборами президента РФ. Они должны быть назначены уже в декабре, а пройти в марте 2018 года.
Большинство избирательных комиссий еще только подводят итоги воскресного голосования, хотя в восточных регионах страны результаты воскресных выборов уже ясны. Убедительную победу одерживает врио главы Бурятии Алексей Цыденов: по итогам обработки 52,5% он набирает 87,29% голосов. Руководитель Томской области Сергей Жвачкин, переизбирающийся на этот пост, набирает почти 59% голосов после анализа 68% протоколов, а врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев после обработки 51,57% протоколов получает, по данным облизбиркома, 60,84%.
Единый день голосования, в ходе которого выборами разного уровня были охвачены почти все российские регионы, продемонстрировал в целом стандартную явку избирателей и не принес
«Мы можем свидетельствовать, что выборы — а их было много в этот единый день голосования — в нашей стране состоялись и прошли на высоком уровне», — заявил на селекторном совещании с избирательными штабами региональных отделений «Единой России» председатель партии,
ЦИК РФ в ходе единого дня голосования не было выявлено