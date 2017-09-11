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10:02 (мск), источник: БЕЛТА

В России подводят итоги Единого дня голосования

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России подводят итоги состоявшегося 10 сентября Единого дня голосования, информирует ТАСС.

Источник: БЕЛТА

Выборы разных уровней прошли в 82 из 85 регионов России. Исключения составили Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область. В Кингисеппском и Брянском одномандатных округах прошли дополнительные выборы в Госдуму. Прямые выборы глав субъектов прошли в 16 регионах. Главу Адыгеи выбрали депутаты регионального парламента — им стал врио главы республики Мурат Кумпилов, который в тот же день принял присягу. В шести субъектах РФ — в Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях — прошли выборы законодательных собраний. Также прошли множество муниципальных выборов.

В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней замещалось порядка 36,7 тыс. мандатов. Всего в выборах участвовали 42 партии и шесть общественных объединений. Прошедшая избирательная кампания стала последней крупной кампанией перед выборами президента РФ. Они должны быть назначены уже в декабре, а пройти в марте 2018 года.

Большинство избирательных комиссий еще только подводят итоги воскресного голосования, хотя в восточных регионах страны результаты воскресных выборов уже ясны. Убедительную победу одерживает врио главы Бурятии Алексей Цыденов: по итогам обработки 52,5% он набирает 87,29% голосов. Руководитель Томской области Сергей Жвачкин, переизбирающийся на этот пост, набирает почти 59% голосов после анализа 68% протоколов, а врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев после обработки 51,57% протоколов получает, по данным облизбиркома, 60,84%.

Единый день голосования, в ходе которого выборами разного уровня были охвачены почти все российские регионы, продемонстрировал в целом стандартную явку избирателей и не принес каких-либо заметных сенсаций в плане результатов.

«Мы можем свидетельствовать, что выборы — а их было много в этот единый день голосования — в нашей стране состоялись и прошли на высоком уровне», — заявил на селекторном совещании с избирательными штабами региональных отделений «Единой России» председатель партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. «В этот раз выборы не были совмещены с федеральной кампанией, но в целом это не сказалось на их качестве, и практически в каждом регионе наши избиратели демонстрировали уважение к выборам и достаточно высокую активность — где-то больше, где-то меньше, но везде выборы прошли на хорошем уровне», — подчеркнул он.

ЦИК РФ в ходе единого дня голосования не было выявлено каких-либо существенных нарушений, которые могли бы повлиять на оценку результатов голосования.

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