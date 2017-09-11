В Красноярском крае подвели предварительные итоги муниципальных выборов

Источник: Reuters

Избирательные комиссии Красноярского края подвели предварительные итоги выборов в органы местного самоуправления 2017 года. Больше всех голосов избирателей набрала партия «Единая Россия» (ЕР). Причем как по одно- и многомандатным округам, так и при голосовании по спискам.

В воскресенье, 10 сентября, выборные процессы завершились в 29 территориях региона. В большинстве случаев голосование шло за депутатов в сельсоветы, а также на дополнительных выборах депутатов районов и городов. В трех муниципалитетах — Минусинске, Назарово и Норильске — в результате выборов полностью сменился состав городских советов.

Выборы отметились достаточно низкой явкой. Так, в Норильске — втором по численности населения в крае — свою политическую волю выразили только около 16% избирателей.

По предварительным данным, на выборах в Минусинке ЕР набрала 40,5% голосов избирателей, ЛДПР получила 20,87% голосов, КПРФ — 15,98%, «Патриоты России» — 4,93%. В то же время кандидаты от ЕР победили в 9 одномандатных округах из 11, еще в двух округах избраны кандидат от КПРФ и самовыдвиженец. В итоге представители ЕР получили 15 мандатов из 22, ЛДПР — 3 мандата, КПРФ — 3 мандата.

На аналогичных выборах в Назаровском городском Совете депутатов голоса избирателей распределились следующим образом: ЕР — 49%, «Патриоты России» — 26,9%, ЛДПР — 6%. Кандидаты от ЕР одержали победу в 9 одномандатных округах, еще в одном округе был избран кандидат, выдвинутый от «Патриотов России». В итоге представители партии ЕР получили 15 мандатов из 20, «Патриоты России» — 4 мандата, ЛДПР — 1 мандат.

На выборах депутатов в Норильский городской Совет ЕР набрала 50,57% голосов, ЛДПР — 18,43%, «Справедливая Россия» — 11,28%, «Российская экологическая партия» — 6,63%. Против всех проголосовали 13,06%. В итоге представители ЕР получили 25 мандатов из 35, ЛДПР — 5 мандатов, «Справедливая Россия» — 3 мандата, «Российская экологическая партия» — 2 мандата.

В пресс-службе ЕР сообщили, что итоги выборов говорят о «высоком доверии избирателей к кандидатам».

В ЛДПР результаты выборов охарактеризовали как «успех». Уточняется, что ЛДПР увеличила свое представительство в городских советах Минусинска и Норильска. Кроме того, главой Плотбищенского сельского совета Енисейского района стал член ЛДПР.