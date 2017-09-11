Бывшего вице-губернатора Приморского края Евгения Вишнякова оставили в СИЗО до 10 января

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 11 сентября, PrimaMedia.

Фрунзенский районный суд Владивостока продлил меру пресечения подозреваемому в превышении полномочий бывшему вице-губернатору Приморья. Евгений Вишняков останется под стражей до 10 января 2018 года, сообщил корр. ИА PrimaMedia представитель суда.

«Согласно постановлению суда, срок заключения Евгения Вишнякова под стражей продлен на 4 месяца. Он останется в СИЗО до 10 января», — отметил официальный представитель суда.

Документ в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Напомним, Евгений Вишняков был задержан сотрудниками ФСБ 26 июля, его подозревают в превышении полномочий во время строительства микрорайона «Радужный» под Уссурийском. Вместе с ним был задержан и глава Уссурийского городского округа Евгений Корж, однако позже его отпустили под подписку. По информации источника ИА PrimaMedia, глава Уссурийска согласился сотрудничать со следствием.