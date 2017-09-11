Бывшего вице-губернатора Приморского края Евгения Вишнякова оставили в СИЗО до 10 января
Чиновника подозревают в превышении полномочий во время строительства микрорайона «Радужный».
Чиновника подозревают в превышении полномочий во время строительства микрорайона «Радужный».
Владивосток, 11 сентября, PrimaMedia.
Фрунзенский районный суд Владивостока продлил меру пресечения подозреваемому в превышении полномочий бывшему
«Согласно постановлению суда, срок заключения Евгения Вишнякова под стражей продлен на 4 месяца. Он останется в СИЗО до 10 января», — отметил официальный представитель суда.
Документ в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Напомним, Евгений Вишняков был задержан сотрудниками ФСБ 26 июля, его подозревают в превышении полномочий во время строительства микрорайона «Радужный» под Уссурийском. Вместе с ним был задержан и глава Уссурийского городского округа Евгений Корж, однако позже его отпустили под подписку. По информации источника ИА PrimaMedia, глава Уссурийска согласился сотрудничать со следствием.
Евгений Вишняков был назначен на должность заместителя губернатора в феврале 2015 года во время масштабной кадровой ротации в администрации Приморского края, которую провел губернатор Владимир Миклушевский. Ранее Вишняков успел поработать в должности