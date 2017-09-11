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10:33 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Бывшего вице-губернатора Приморского края Евгения Вишнякова оставили в СИЗО до 10 января

Чиновника подозревают в превышении полномочий во время строительства микрорайона «Радужный».

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 11 сентября, PrimaMedia.

Фрунзенский районный суд Владивостока продлил меру пресечения подозреваемому в превышении полномочий бывшему вице-губернатору Приморья. Евгений Вишняков останется под стражей до 10 января 2018 года, сообщил корр. ИА PrimaMedia представитель суда.

«Согласно постановлению суда, срок заключения Евгения Вишнякова под стражей продлен на 4 месяца. Он останется в СИЗО до 10 января», — отметил официальный представитель суда.

Документ в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Напомним, Евгений Вишняков был задержан сотрудниками ФСБ 26 июля, его подозревают в превышении полномочий во время строительства микрорайона «Радужный» под Уссурийском. Вместе с ним был задержан и глава Уссурийского городского округа Евгений Корж, однако позже его отпустили под подписку. По информации источника ИА PrimaMedia, глава Уссурийска согласился сотрудничать со следствием.

Евгений Вишняков был назначен на должность заместителя губернатора в феврале 2015 года во время масштабной кадровой ротации в администрации Приморского края, которую провел губернатор Владимир Миклушевский. Ранее Вишняков успел поработать в должности вице-губернатора Забайкальского края и вице-премьера правительства этого же региона, долгое время работал в ГК «Росатом». В Приморском крае Вишняков курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, тарифообразования, государственного жилищного надзора, управления природными ресурсами, охраны окружающей среды, лесного хозяйства. Являлся председателем краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям.

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