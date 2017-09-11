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10:31 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Новым главой СУ СКР по Приморскому краю стал Сергей Грызыхин

Президент РФ подписал указ о назначении его на должность 21 августа.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 11 сентября, PrimaMedia.

Новым руководителем СУ СКР по Приморскому краю назначен генерал-майор юстиции Сергей Грызыхин. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 21 августа. Представил нового руководителя управлению зампредседателя СКР Илья Лазутов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт СУ СК РФ по Приморскому краю.

Ранее Сергей Грызыхин работал на должности руководителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

В торжественном мероприятии приняли участие главный федеральный инспектор в Приморском, прокурор Приморского края, председатель Приморского краевого суда, начальник УМВД России по Приморскому краю и многие другие высокопоставленные лица.

Руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю выразил благодарность Президенту Российской Федерации и Председателю Следственного комитета за оказанное высокое доверие, заверив присутствующих, что им будут приложены максимальные усилия для приумножения успехов работы следственного управления в борьбе с преступностью.

Справка: ГРЫЗЫХИН Сергей Александрович. Родился в 1976 году в Омске. В 1998 году окончил Омский государственный университет. Начал службу в органах прокуратуры в 1997 году, в 2007 году возглавил Западно-Сибирское следственное управление на транспорте (тогда еще при прокуратуре). Дважды был переназначен на свою должность — в 2011 и в 2013 году.

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