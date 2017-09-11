Новым главой СУ СКР по Приморскому краю стал Сергей Грызыхин

Руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю выразил благодарность Президенту Российской Федерации и Председателю Следственного комитета за оказанное высокое доверие, заверив присутствующих, что им будут приложены максимальные усилия для приумножения успехов работы следственного управления в борьбе с преступностью.

Справка: ГРЫЗЫХИН Сергей Александрович. Родился в 1976 году в Омске. В 1998 году окончил Омский государственный университет. Начал службу в органах прокуратуры в 1997 году, в 2007 году возглавил Западно-Сибирское следственное управление на транспорте (тогда еще при прокуратуре). Дважды был переназначен на свою должность — в 2011 и в 2013 году.