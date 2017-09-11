Новым главой СУ СКР по Приморскому краю стал Сергей Грызыхин
Президент РФ подписал указ о назначении его на должность 21 августа.
Президент РФ подписал указ о назначении его на должность 21 августа.
Владивосток, 11 сентября, PrimaMedia.
Новым руководителем СУ СКР по Приморскому краю назначен
Ранее Сергей Грызыхин работал на должности руководителя
В торжественном мероприятии приняли участие главный федеральный инспектор в Приморском, прокурор Приморского края, председатель Приморского краевого суда, начальник УМВД России по Приморскому краю и многие другие высокопоставленные лица.
Руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю выразил благодарность Президенту Российской Федерации и Председателю Следственного комитета за оказанное высокое доверие, заверив присутствующих, что им будут приложены максимальные усилия для приумножения успехов работы следственного управления в борьбе с преступностью.
Справка: ГРЫЗЫХИН Сергей Александрович. Родился в 1976 году в Омске. В 1998 году окончил Омский государственный университет. Начал службу в органах прокуратуры в 1997 году, в 2007 году возглавил