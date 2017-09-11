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10:37 (мск), источник: Ведомости

Выборы в Москве оказались успешными для оппозиции

Демократическая оппозиция в Москве, по предварительным данным, получила около 200 мест в муниципальных собраниях города. Об этом сообщил бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, проект которого выдвинул около 1000 человек в муниципальные депутаты города. Выборы в столице проходили в 125 районах, кандидаты претендовали на 1502 мандата.

Источник: Reuters

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов после обработки 25% протоколов избирательных комиссий заявил, что итоговая явка на выборах в столице составит 14−15%.

Оппозиционеры, которых поддержал Гудков и которые выдвигались от партий «Яблоко», «Парнас», КПРФ либо шли самовыдвиженцами, получили большинство в нескольких районах города.

По предварительным данным, это Аэропорт, Левобережный, Тимирязевский, Хамовники, Якиманка, Тверской, Сокол, Черемушки, Коньково, Ломоносовский, Академический, Марьина Роща, Зюзино.

В Гагаринском районе Москвы, где расположена УИК № 2151, на которой голосовал президент Владимир Путин, все 12 мест в совете муниципальных депутатов получили яблочники.

Гудков назвал прошедшие выборы успешными: «Наша победа оказалась неполной, но это победа», — написал он в своем Facebook.

По словам пресс-секретаря партии «Яблоко» Игоря Яковлева, в Москве одержал победу 181 кандидат от партии «Яблоко» в 51 районе, большинство же партия получила в шести районах города.

Команда движения «Солидарность» под руководством оппозиционера Ильи Яшина, которая выдвигалась в Красносельском районе, также получила большинство в муниципальном совете. У команды Яшина семь мандатов, у «Единой России» — три. «В обоих округах первые места наши. Полный разгром единороссов», — написал Яшин. Журналист Илья Азар, который был кандидатом в муниципальные депутаты по району Хамовники, сообщил, что он занял первое место по 1-му округу, а «Единая Россия» не прошла в совет муниципальных депутатов.

«Успех во многих районах Москвы — это совместный результат — доверие активных москвичей и активная работа кандидатов», — говорит глава избирательного штаба «Яблока», зампред партии Николай Рыбаков.

В районе Зюзино оппозиция также получила большинство. Кандидат в муниципальные депутаты по району Зюзино Константин Янкаускас говорит, что на юго-западе Москвы шесть районов взяли оппозиционеры. «История с муниципальными депутатами, которая началась пять лет назад, вышла на новый уровень. Люди освоились и смогли провести команды. Думаю, что это изменит политический процесс в городе, поскольку советы депутатов обладают большим количеством совещательно-контролирующих полномочий и независимые депутаты будут их использовать», — отметил он. Янкаускас говорит, что впервые за долгое время оппозиции удалось мобилизовать на выборы так много людей: «То, что они пришли голосовать, несмотря на не самую интересную кампанию, означает, что накопилось большое раздражение по отношению к городским властям».

Благодаря курсу на чистые выборы в Москве по результатам выборов наглядно «воспроизвелся давно существующий в столице протестный пояс — это дуга, которая берет начало с таких районов севера, как Аэропорт и Сокол, проходит через ЦАО и ближайшие районы ЗАО и уходит на юго-запад», говорит политолог Александр Пожалов.

«Такой пояс был виден и на выборах мэра Москвы, и на выборах в Госдуму, которые тоже не вызвали вопросов в плане легитимности», — говорит он. Явка в Москве оказалась на ожидаемом уровне, причем в более протестных районах и там, где оппозиция выставила активные команды, явка оказалась выше, приближаясь к 20%, говорит он.

По его мнению, одной из неожиданностей стали результаты КПРФ: «Имея более 200 депутатов до выборов, коммунисты сократили представительство в несколько раз, пропустив в советы как раз молодых новичков от “Яблока”. Такой результат новых активистов, половина из которых только в этом году решила пойти в политику, — это символ запроса москвичей из протестных районов на новые лица». Он напоминает, что для прохождения муниципального фильтра в Москве нужно иметь депутатов в 110 районах города, для чего мэрии нужно было выиграть полностью 25−30 районов, чтобы оппозиция не могла самостоятельно пройти муниципальный фильтр на выборах мэра, поэтому «допускаю, что в 2018 г. оппозиции вновь придется обращаться к “Единой России” за помощью», добавил он.

РЕГИОНЫ

По данным ЦИК, на 6 утра во всех 16 регионах, где проходили прямые губернаторские выборы, побеждают врио губернаторов. Все губернаторы набрали более 60% голосов. Самые высокие результаты у Владимира Волкова в Мордовии — 89,17%, Александра Евстифеева в Марий Эл — 88,27%, Александра Цыденова в Бурятии — 87,43%.

«Единая Россия» лидирует на выборах депутатов гордумы Петропавловска-Камчатского. «Единая Россия» набрала 48,96% голосов избирателей, ЛДПР — 20,64%, далее КПРФ — 17,34% и «Справедливая Россия» — 8,76%. После обработки 100% бюллетеней «Единая Россия» набрала на выборах в гордуму Владивостока 40,65%, КПРФ — 22,19%, затем ЛДПР — 11,61%. На выборах в Омский горсовет также побеждает «Единая Россия» — 38,61%, КПРФ — 27,79%, «Справедливая Россия» — 11,42%, ЛДПР — 11,01%, «Коммунисты России» — 6,24%.

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Источники трансляции: ТАСС, Коммерсантъ-Онлайн
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