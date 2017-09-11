Свердловское правительство доработает до четверга

Ожидается, что последним рабочим днем кабмина станет 14 сентября. Глава региона проведет заседание и сразу после этого официально вступит в должность, члены правительства окажутся в статусе исполняющих обязанности.

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Процесс формирования нового кабинета министров не займет много времени. Известно, что заседание Заксобрания, на котором будет принято решение о назначении двух первых вице-губернаторов, министров финансов, социальной политики и главы МУГИСО, назначено на 25 сентября.

Что касается ближайших планов самого Куйвашева, то глава региона решил отказаться от отпуска. Четырнадцатого сентября он ждет очередного высокого гостя: в Екатеринбург на съезд региональных операторов капремонта прилетит глава наблюдательного совета Фонда развития ЖКХ Сергей Степашин.