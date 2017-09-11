Свердловское правительство доработает до четверга
Врио губернатора Евгений Куйвашев, победивший на выборах главы региона с результатом 62,16%, решил пока не отправлять в отставку правительство.
Врио губернатора Евгений Куйвашев, победивший на выборах главы региона с результатом 62,16%, решил пока не отправлять в отставку правительство.
Ожидается, что последним рабочим днем кабмина станет 14 сентября. Глава региона проведет заседание и сразу после этого официально вступит в должность, члены правительства окажутся в статусе исполняющих обязанности.
Процесс формирования нового кабинета министров не займет много времени. Известно, что заседание Заксобрания, на котором будет принято решение о назначении двух первых
Что касается ближайших планов самого Куйвашева, то глава региона решил отказаться от отпуска. Четырнадцатого сентября он ждет очередного высокого гостя: в Екатеринбург на съезд региональных операторов капремонта прилетит глава наблюдательного совета Фонда развития ЖКХ Сергей Степашин.
Пятнадцатого сентября в Театре эстрады пройдет торжественная инаугурация губернатора. А на следующей неделе не исключен вылет главы региона в Париж по делам продвижения заявки Екатеринбурга на проведение «Экспо-2025».