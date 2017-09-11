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10:40 (мск), источник: СуперОмск

Корбут открестился от желания стать спикером омского горсовета

Лидер списка «Единой России» на выборах в Омский городской Совет заявляет, что не имеет амбиций стать спикером.

Начальник ГУ МЧС России по Омской области Владимир Корбут не намерен становится спикером Омского городского Совета. Как ранее сообщал «СуперОмск», список «Единой России» во главе с Корбутом получил, по предварительным данным, 38,68% или 75 044 голоса. Партия власти теперь может претендовать на 26 мандатов из 40.

«Я ранее не заявлял о том, что имею амбиции по поводу спикера. Это будут решать депутаты. Будет решаться, кто и сколько вложил, кто и как работает. Нужны рабочие лошадки, которые будут приносить пользу для горожан. Амбиций никаких нет. Мне принципиально работать на благо своих земляков, а там уже все расставится по своим местам», — заявил в разговоре с «СуперОмском» Владимир Корбут.

Напомним, что 6 июля в интервью «СуперОмску» Владимир Корбут признался, что готов оставить службу в МЧС ради того, чтобы стать спикером муниципального представительного органа.

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