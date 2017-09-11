Окончательные итоги выборов подвели в Краснодарском крае
К 10:00 на Кубани обработали все 100% протоколов.
К 10:00 на Кубани обработали все 100% протоколов.
Голоса распределились так:
«Единая Россия» — 70,77%; КПРФ — 11,53%; ЛДПР — 11,15%; «Справедливая Россия» — 3,46%; «Коммунисты России» — 1,54%.
В избирательной комиссии сообщили, что в Едином дне голосования поучаствовали 42,06% кубанцев.
«Последние участки, которые завели в систему подсчета голосов, были с маленькой явкой. Поэтому средняя явка по краю незначительно изменилась в меньшую сторону», — пояснили «России. Кубань» в Крайизбиркоме.
Помимо «ЕР», пятипроцентный барьер удалось преодолеть только КПРФ и ЛДПР. Представители «Единой России» победили в 31 одномандатном округе из 35. Только в Центральном одномандатном округе № 6, где «ЕР» не выдвигала кандидата, депутатом выбрали исполняющего обязанности председателя регионального отделения партии «Справедливая Россия» Дениса Хмелевского.
В трех округах победили самовыдвинувшиеся кандидаты. Из них двое — Кравченко и Пархоменко — в прошлом составе парламента представляли «Единую Россию»:
Юлия Пархоменко, исполнительный директор ЗАО «Абрау-Дюрсо»; Николай Кравченко,
Вчера, 10 сентября, в Краснодарском крае до 20:00 работали 2 779 избирательных участков, где ожидали принять 4 060 943 избирателей.
В регионе прошло 110 избирательных кампаний различного уровня. Самая масштабная — выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва: кубанцы выбрали 70 депутатов, который войдут в парламент. 35 из них по партийным спискам, еще 35 — по одномандатным избирательным округам.