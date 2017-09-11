Окончательные итоги выборов подвели в Краснодарском крае

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Голоса распределились так:

«Единая Россия» — 70,77%; КПРФ — 11,53%; ЛДПР — 11,15%; «Справедливая Россия» — 3,46%; «Коммунисты России» — 1,54%.

В избирательной комиссии сообщили, что в Едином дне голосования поучаствовали 42,06% кубанцев.

«Последние участки, которые завели в систему подсчета голосов, были с маленькой явкой. Поэтому средняя явка по краю незначительно изменилась в меньшую сторону», — пояснили «России. Кубань» в Крайизбиркоме.

Помимо «ЕР», пятипроцентный барьер удалось преодолеть только КПРФ и ЛДПР. Представители «Единой России» победили в 31 одномандатном округе из 35. Только в Центральном одномандатном округе № 6, где «ЕР» не выдвигала кандидата, депутатом выбрали исполняющего обязанности председателя регионального отделения партии «Справедливая Россия» Дениса Хмелевского.

В трех округах победили самовыдвинувшиеся кандидаты. Из них двое — Кравченко и Пархоменко — в прошлом составе парламента представляли «Единую Россию»:

Юлия Пархоменко, исполнительный директор ЗАО «Абрау-Дюрсо»; Николай Кравченко, экс-председатель комитета ЗСК по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике; Виктор Тепляков, директор по маркетингу ООО «Стратегия» и депутат ЗСК пятого созыва.

Вчера, 10 сентября, в Краснодарском крае до 20:00 работали 2 779 избирательных участков, где ожидали принять 4 060 943 избирателей.