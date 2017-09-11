Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: толпы украинцев прорвали туристическую блокаду Крыма
Идеал красоты можно поменять за 15 минут
У Джорджа и Амаль Клуни больше не будет детей
В МИД Украины выразили «решительный протест» России
В моду вошли «сломанные» каблуки (фото)
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Эксперт: Киев получил сигнал не мешать замораживанию Донбасса
Кидман полностью обнажилась ради съемки – СМИ
59-летняя Мадонна выглядит так, что ее не узнали (фото)
Девушка из России стала кумиром в Корее благодаря своей внешности
Сеть сравнила Гусеву в купальнике с 18-летней девушкой - СМИ
Эксперт о словах Юнкера: "отрезвляющий душ" для ЕС
Миллионы россиян получат доплату к пенсии
Песков ответил на условия Порошенко по миротворцам
Фоторепортажи
9Празднование Курбан-байрама
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
10:31 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Окончательные итоги выборов подвели в Краснодарском крае

К 10:00 на Кубани обработали все 100% протоколов.

Источник: Reuters

Голоса распределились так:

«Единая Россия» — 70,77%; КПРФ — 11,53%; ЛДПР — 11,15%; «Справедливая Россия» — 3,46%; «Коммунисты России» — 1,54%.

В избирательной комиссии сообщили, что в Едином дне голосования поучаствовали 42,06% кубанцев.

«Последние участки, которые завели в систему подсчета голосов, были с маленькой явкой. Поэтому средняя явка по краю незначительно изменилась в меньшую сторону», — пояснили «России. Кубань» в Крайизбиркоме.

Помимо «ЕР», пятипроцентный барьер удалось преодолеть только КПРФ и ЛДПР. Представители «Единой России» победили в 31 одномандатном округе из 35. Только в Центральном одномандатном округе № 6, где «ЕР» не выдвигала кандидата, депутатом выбрали исполняющего обязанности председателя регионального отделения партии «Справедливая Россия» Дениса Хмелевского.

В трех округах победили самовыдвинувшиеся кандидаты. Из них двое — Кравченко и Пархоменко — в прошлом составе парламента представляли «Единую Россию»:

Юлия Пархоменко, исполнительный директор ЗАО «Абрау-Дюрсо»; Николай Кравченко, экс-председатель комитета ЗСК по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике; Виктор Тепляков, директор по маркетингу ООО «Стратегия» и депутат ЗСК пятого созыва.

Вчера, 10 сентября, в Краснодарском крае до 20:00 работали 2 779 избирательных участков, где ожидали принять 4 060 943 избирателей.

В регионе прошло 110 избирательных кампаний различного уровня. Самая масштабная — выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва: кубанцы выбрали 70 депутатов, который войдут в парламент. 35 из них по партийным спискам, еще 35 — по одномандатным избирательным округам.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Известная российская актриса умерла от рака в 30 лет
Школа по ошибке разослала ученикам ссылку на порносайт
На Украине завели уголовное дело на Саакашвили
Сечин спрогнозировал цену на нефть в 2018 году
Почти 8 миллионов россиян потенциально могут стать банкротами
В Сети показали затопленный Майами (видео)
Улюкаев ответил на слова Сечина о «профессиональном кретинизме»
Правительство предложило порядок признания зарубежных свадеб
Полиция Лондона предложила новый метод борьбы с террористами
Спорт
Надаль — трехкратный в Нью-Йорке Рафаэль Надаль в третий раз в карьере стал чемпионом US Open, переиграв в финале Кевина Андерсона - 6:3, 6:3, 6:4
Авто
Группа ГАЗ ответила (с юмором) на обвинения в плагиате В компании не только интеллигентно ответили на оскорбления, но и планируют защищать деловую репутацию через суд
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Жители Рублевки распродают особняки за полцены
Пенсионеров обяжут нотариально удостоверять сделки по квартире
Керамика, графика и винтаж: дом дизайнера в Австралии
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Егор Кончаловский решился показать возлюбленную с сыном Режиссер души не чает в пятимесячном Тимуре.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь