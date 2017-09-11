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12:30 (мск), источник: РИА Новости

Дмитрий Овсянников стал первым всенародно избранным главой Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости. Сорокалетний Дмитрий Овсянников, назначенный немногим более года назад временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя, избран на первых за многие годы прямых всенародных выборах главой исполнительной власти города-героя.

Источник: РИА "Новости"

Оправдать доверие

Новый губернатор Севастополя, экономист и управленец по образованию, строил карьеру в Предуралье — работая на предприятиях и госорганизациях Удмуртии и Пермского края. В 2010 году Овсяников возглавляет финансово-экономическое направление «Пермского моторного завода», спустя 3 года работает в «Объединенной двигателестроительной корпорации», а уже в 2014 году переходит на работу в Минпромторг РФ, работая с 2015 года заместителем министра.

Появление Дмитрия Овсянникова в Севастополе в качестве временно исполняющего обязанности губернатора стало неожиданностью не только для севастопольцев, но и для него самого. Об этом он сказал в интервью РИА Новости почти сразу после назначения.

«Предложение стало для меня неожиданностью, никаких консультаций до этого не было… Я признателен президенту за то доверие, которое таким предложением было выражено. Приложу усилия, чтобы оправдать его», — сказал он тогда.

Стремительная рокировка власти в Севастополе, осуществленная президентом летом 2016 года (Сергей Меняйло был назначен полпредом в Сибирском федеральном округе) была направлена на ускорение процесса адаптации региона в российское правовое и экономическое поля. По словам самого Овсянникова, основные задачи, которые поставил перед ним глава государства — сформировать дееспособную команду, способную реализовать масштабные проекты федерально-целевой программы (ФЦП) развития города.

Первые прямые выборы за почти 20 лет

Практически сразу после своего назначения врио губернатора города Овсянников демонстративно идет на контакт с законодательным собранием города, в котором большинство депутатов являются сторонниками ушедшего с поста спикера парламента Алексея Чалого, активного участника крымской весны, пользующегося достаточно большой поддержкой горожан. Отношения законодательной и исполнительной власти в Севастополе в период губернаторства Сергея Меняйло были сложными.

Практически сразу новый глава исполнительной власти поддержал закон о прямых выборах губернатора, выразив стремление в них участвовать. Закон о прямых выборах вступил в силу в конце 2016 года, выборы были назначены на сентябрь 2017 года, а сам Овсянников выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора, попросив поддержки у партии власти — регионального отделения партии «Единая Россия». Девятого июня он подал в горизбирком соответствующие документы. В итоге соперниками действующего главы исполнительной власти Севастополя стали еще четыре кандидата. Еще пятеро сошли с дистанции на фазе регистрации.

Интересен тот факт, что прямые выборы губернатора Севастополя стали первыми за почти 20 лет. Попытка прямых выборов главы администрации города в украинском прошлом Севастополя была осуществлена в 1993 году, когда им стал Виктор Семенов. Уже в 1998 году с принятием новой редакции конституции Украины глава администрации стал назначаться непосредственно президентом Украины.

Новые задачи

Семья у Дмитрия Овсянникова по-российски меркам большая: в 40 лет (юбилей Овсянников отметил в феврале) у врио губернатора четверо детей. Супруга Екатерина общественной и публичной деятельности не ведет, но врио губернатора часто прогуливается с семьей в центре города и на туристических тропах в окрестностях города-героя. Семью главы города можно встретить в театре или приморском кафе.

Новому губернатору предстоит провести не только масштабные социально-экономические преобразования, но и наладить прямой диалог с севастопольцами. На это обстоятельство, в частности, акцентировал внимание Овсянникова президент в ходе своего визита в Севастополь в августе этого года. Путин попросил врио губернатора при утверждении нового генплана города максимально учесть предложения и обеспокоенность горожан.

Принятие генплана развития Севастополя действительно потребует как силовых, так и дипломатических усилий, так как потребуется найти компромисс между собственниками земель, интересами министерства обороны и Черноморского флота, аппетитами застройщиков и стремлением горожан к созданию в городе комфортной среды для проживания.

Активные усилия по созданию такой среды предпринимает правительство РФ — в городе уже создан новый сосудистый центр, идет проектирование новейшего онкологического центра, который будет построен до 2020 года. Проектируются новые канализационные станции и коллекторы, ремонтируются дороги и дворовые пространства, впервые за десятилетия открыта новая школа, еще 11 школ и 20 детских садов запланировано построить в ближайшие пять лет.

Запланировано создание большого туристического кластера на базе Балаклавы, идет проектирование электрических сетей нового поколения в рамках национальной стратегической инициативы EnergyNet. В этой связи центр рассчитывает на профессиональную команду исполнительной власти, которая оправдает доверие горожан в создании города-героя, сохранившего традиции и приятного для работы и жизни.

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