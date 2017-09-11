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10:42 (мск), источник: "Российская газета"

Танки «Армата» испытают в войсках

Судя по всему, Министерство обороны РФ не намерено откладывать в долгий ящик испытания новейшего российского танка Т-14, созданного на платформе «Армата».

По их результатам будет принято решение о том, сколько именно этих машин закупит военное ведомство.

— Есть намерения Минобороны провести опытно-войсковую эксплуатацию партии изделий «Армата», мы готовимся к этому. Времени между завершением испытаний и поставками «Арматы» в войска пройдет немного, — цитирует ТАСС главного конструктора «Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения» Андрея Терликова.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, ранее стало известно, что серийное производства танка Т-14 начнется в 2019 году. Войсковые испытания боевой машины должны завершиться до конца 2018-го. При этом сколько именно танков планируется произвести, пока не известно, это будет зависеть от потребности Минобороны РФ.

Справка «РГ».

Танк четвертого поколения «Армата», снабженный необитаемой башней, должен стать основной машиной сухопутных войск России и заменить на поле боя модифицированные танки Т-72, Т-80 и Т-90.

«Армата» имеет серьезное преимущество перед зарубежными аналогами в дальности поражения цели. Основным орудием является 125-миллиметровая пушка, стреляющая управляемыми ракетами.

Также танки Т-14 обладают многоступенчатой системой обороны, состоящей из активной и динамической защиты, а также собственно брони.

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