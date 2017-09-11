Избирком опубликовал предварительные итоги выборов в Искитимском районе
Утром 11 сентября Областной избирком опубликовал предварительные итоги дополнительных выборов в региональные органы представительной власти.
Утром 11 сентября Областной избирком опубликовал предварительные итоги дополнительных выборов в региональные органы представительной власти.
Подавляющее большинство мест в местных советах, где проходили выборы, заняли представители «Единой России».
На дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 16 по предварительным данным больше всех голосов избирателей набрал кандидат от «Единой России» Сергей Федорин. По округу № 31 — лидирует Ольга Груббер, также представитель местного отделения партии «Единая Россия».
Окончательные итоги голосования будут утверждены избирательной комиссией Новосибирской области сегодня вечером.