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10:44 (мск), источник: VN.ru

Избирком опубликовал предварительные итоги выборов в Искитимском районе

Утром 11 сентября Областной избирком опубликовал предварительные итоги дополнительных выборов в региональные органы представительной власти.

Подавляющее большинство мест в местных советах, где проходили выборы, заняли представители «Единой России».

На дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 16 по предварительным данным больше всех голосов избирателей набрал кандидат от «Единой России» Сергей Федорин. По округу № 31 — лидирует Ольга Груббер, также представитель местного отделения партии «Единая Россия».

Окончательные итоги голосования будут утверждены избирательной комиссией Новосибирской области сегодня вечером.

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