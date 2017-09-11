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10:47 (мск), источник: NewsKo

Избирательная комиссия Пермского края подвела предварительные итоги единого дня голосования

Председатель избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин озвучил предварительные итоги голосования по выборам губернатора Пермского края.

Источник: Reuters

Средняя явка по краю составила 42,5%, что практически на четверть выше прошлогоднего показателя.

Согласно предварительным данным, наибольшее число голосов получил кандидат от партии «Единая Россия» Максим Решетников — 82,06%, на втором месте кандидат от партии «КПРФ» Ирина Филатова — 7,49%, на третьем месте кандидат от партии «ЛДПР» Олег Постников — 3,75%, на четвёртом — кандидат от партии «Справедливая Россия» Владимир Аликин — 2,81% и на пятом — кандидат от партии «Патриоты России» Андрей Степанов — 1,58%.

Игорь Вагин также отметил, что количество недействительных бюллетеней снизилось более чем в три раза, по сравнению с прошлогодними выборами. Оно составило чуть больше 2% — на уровне средних многолетних показателей по различным уровням выборов. Протестное голосование отсутствовало.

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Самые крупные местные выборы прошли в Губахинскую городскую думу (кандидаты от «Единой России» получили 20 из 20 мандатов), Лысьвенскую городскую думу (из 20 мандатов 12 получили кандидаты от «Единой России» и восемь — самовыдвиженцы), в Земское собрание Октябрьского района (из 15 мандатов 12 получили кандидаты от «Единой России», один — от КПРФ, двое — самовыдвиженцы), В Земское собрание Суксунского муниципального района (из 15 мандатов девять получили кандидаты от «Единой России», один — от Справедливой России, пять — самовыдвиженцы).

В комиссиях работало более 2 тыс. наблюдателей от политических партий, для работы в УИК и при подведении итогов голосования было аккредитовано около 200 пермских журналистов. В участковых комиссиях работали 106 членов с правом совещательного голоса от кандидатов. Всё это позволило провести выборы в спокойном режиме. Жалоб на подсчёт голосов не поступало. Кроме того, отсутствовали жалобы, которые могли бы оказать влияние на подведение результатов голосования.

В день голосования круглосуточно работала «Горячая линия», Избирательная комиссия получила около 105 обращений, из которых также не было ни одной жалобы.

«Мы бы хотели поблагодарить всех избирателей, которые вчера, несмотря на ненастную погоду, пришли и выразили свою гражданскую позицию. Явка существенно выше, чем в прошлом году, кроме того, значительно выросла активность среди молодых избирателей», подчеркнул председатель Избирательной комиссии Пермского края.

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