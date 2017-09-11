Избирательная комиссия Пермского края подвела предварительные итоги единого дня голосования

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Средняя явка по краю составила 42,5%, что практически на четверть выше прошлогоднего показателя.

Согласно предварительным данным, наибольшее число голосов получил кандидат от партии «Единая Россия» Максим Решетников — 82,06%, на втором месте кандидат от партии «КПРФ» Ирина Филатова — 7,49%, на третьем месте кандидат от партии «ЛДПР» Олег Постников — 3,75%, на четвёртом — кандидат от партии «Справедливая Россия» Владимир Аликин — 2,81% и на пятом — кандидат от партии «Патриоты России» Андрей Степанов — 1,58%.

Игорь Вагин также отметил, что количество недействительных бюллетеней снизилось более чем в три раза, по сравнению с прошлогодними выборами. Оно составило чуть больше 2% — на уровне средних многолетних показателей по различным уровням выборов. Протестное голосование отсутствовало.

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Самые крупные местные выборы прошли в Губахинскую городскую думу (кандидаты от «Единой России» получили 20 из 20 мандатов), Лысьвенскую городскую думу (из 20 мандатов 12 получили кандидаты от «Единой России» и восемь — самовыдвиженцы), в Земское собрание Октябрьского района (из 15 мандатов 12 получили кандидаты от «Единой России», один — от КПРФ, двое — самовыдвиженцы), В Земское собрание Суксунского муниципального района (из 15 мандатов девять получили кандидаты от «Единой России», один — от Справедливой России, пять — самовыдвиженцы).

В комиссиях работало более 2 тыс. наблюдателей от политических партий, для работы в УИК и при подведении итогов голосования было аккредитовано около 200 пермских журналистов. В участковых комиссиях работали 106 членов с правом совещательного голоса от кандидатов. Всё это позволило провести выборы в спокойном режиме. Жалоб на подсчёт голосов не поступало. Кроме того, отсутствовали жалобы, которые могли бы оказать влияние на подведение результатов голосования.

В день голосования круглосуточно работала «Горячая линия», Избирательная комиссия получила около 105 обращений, из которых также не было ни одной жалобы.