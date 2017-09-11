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10:59 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В «путинском» поселке Роза пройдут повторные выборы

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября, ФедералПресс. В скандальном поселке Роза кандидат-эсер и кандидат-единоросс набрали одинаковое количество голосов.

Повторные выборы в местный совет депутатов назначены на 24 сентября, передает корреспондент «ФедералПресс» с заседания облизбиркома.

Уже известно, что большинство депутатских мандатов в Розе достались представителям «Единой России».

Напомним, ранее представители конкурирующих партий — «Единая Россия» и «Справедливая Россия» — жаловались на многочисленные нарушения в поселке Роза.

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Так, эсеры заявляли о подозрительно высоком проценте досрочно проголосовавших: «Проценты проголосовавших досрочно на отдельных участках поселка Роза в сто раз превышают среднероссийские показатели. Так, например, в округе № 15 досрочно проголосовали более 20% избирателей. Всего в Розе заранее приняли участие в выборах 962 человека. Со дня открытия досрочного голосования, у дверей избиркомов выстраивались очереди. Многие избиратели признавались, что досрочно им порекомендовали проголосовать работодатели».

Нарушения справедливороссы отмечали и в день выборов.

«Так, например, на участке 1956 при выездном голосовании, которое, вопреки закону, проходило без реестра, заявления были написаны со “странных” адресов: один из домов сгорел, в другом — сменился собственник. Все это дает основания для сомнений в подлинности заявлений», — пояснили в пресс-службе регионального исполкома партии.

Единороссы, в свою очередь, рассказали о том, что кандидат-эсер Вадим Никитин нанес удар локтем в лицо члену ТИКа Коркинского района.

«Заявление принято в отделе полиции по Коркинскому району. Сведения подтвердились, имеется видеоматериал», — подчеркнули в пресс-службе «Единой России». Также представители правящей партии пожаловали на подкуп избирателей в Розе путем раздачи алкогольной продукции. Сегодня на заседании облизбиркома выяснилось, что ни одно из заявлений о нарушениях не подтвердилось.

По словам Сергея Обертаса, до региональной избирательной комиссии не дошла ни одна жалоба. Все возникавшие на местах вопросы решали члены УИКов и ТИКов. «ФедералПресс» напоминает, что связанные с выборами скандалы начались в поселке Роза еще в конце июля. Сразу несколько оппозиционных кандидатов в депутаты заявили о давлении со стороны местной администрации — представителей партии «Единая Россия». В знак протеста розинцы сначала провели пикет, затем анонсировали голодовку. Ситуацию удалось разрешить после вмешательства главы ЦИКа Эллы Памфиловой.

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