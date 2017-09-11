В «путинском» поселке Роза пройдут повторные выборы
ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября, ФедералПресс. В скандальном поселке Роза
ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября, ФедералПресс. В скандальном поселке Роза
Повторные выборы в местный совет депутатов назначены на 24 сентября, передает корреспондент «ФедералПресс» с заседания облизбиркома.
Уже известно, что большинство депутатских мандатов в Розе достались представителям «Единой России».
Напомним, ранее представители конкурирующих партий — «Единая Россия» и «Справедливая Россия» — жаловались на многочисленные нарушения в поселке Роза.
Так, эсеры заявляли о подозрительно высоком проценте досрочно проголосовавших: «Проценты проголосовавших досрочно на отдельных участках поселка Роза в сто раз превышают среднероссийские показатели. Так, например, в округе № 15 досрочно проголосовали более 20% избирателей. Всего в Розе заранее приняли участие в выборах 962 человека. Со дня открытия досрочного голосования, у дверей избиркомов выстраивались очереди. Многие избиратели признавались, что досрочно им порекомендовали проголосовать работодатели».
Нарушения справедливороссы отмечали и в день выборов.
«Так, например, на участке 1956 при выездном голосовании, которое, вопреки закону, проходило без реестра, заявления были написаны со “странных” адресов: один из домов сгорел, в другом — сменился собственник. Все это дает основания для сомнений в подлинности заявлений», — пояснили в
Единороссы, в свою очередь, рассказали о том, что
«Заявление принято в отделе полиции по Коркинскому району. Сведения подтвердились, имеется видеоматериал», — подчеркнули в
По словам Сергея Обертаса, до региональной избирательной комиссии не дошла ни одна жалоба. Все возникавшие на местах вопросы решали члены УИКов и ТИКов. «ФедералПресс» напоминает, что связанные с выборами скандалы начались в поселке Роза еще в конце июля. Сразу несколько оппозиционных кандидатов в депутаты заявили о давлении со стороны местной администрации — представителей партии «Единая Россия». В знак протеста розинцы сначала провели пикет, затем анонсировали голодовку. Ситуацию удалось разрешить после вмешательства главы ЦИКа Эллы Памфиловой.