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11:00 (мск), источник: РИА Крым

Предварительные итоги выборов губернатора Севастополя: Овсянников набирает 71% голосов

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости (Крым). Кандидата от партии «Единая Россия» Дмитрия Овсянникова на выборах губернатора Севастополя по предварительным данным поддержали 71% избирателей. Об этом журналистам заявил председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Александр Петухов.

Источник: РИА "Новости"

«На данную минуту обработаны все протоколы участковых избирательных комиссий. В выборах приняли участие 34,21% наших избирателей. Голоса распределись следующим образом — Овсянников Дмитрий Владимирович (выдвинут от партии “Единая Россия”) в абсолютном значении набрал 77406 голосов или 71,05%. Кияшко Роман Владимирович (КПРФ) — 17890 голосов, что составляет 16,2% голосов. Журавль Илья Григорьевич (ЛДПР) — 8286 голосов избирателей, то есть 7,61%, Ермаков Иван Федорович (“Патриоты России”) — 2323 голосов избирателей, что составляет 3,13%. Кряжев Николай Михайлович (КПСС) — 546 голосов или 0,5%. Таковы предварительные результаты выборов», — сказал он. Официальные итоги будут объявлены ориентировочно в 15.00.

По словам Петухова, нарушений, которые могут повлиять на результаты выборов, не зафиксировано.

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