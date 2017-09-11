Предварительные итоги выборов губернатора Севастополя: Овсянников набирает 71% голосов

«На данную минуту обработаны все протоколы участковых избирательных комиссий. В выборах приняли участие 34,21% наших избирателей. Голоса распределись следующим образом — Овсянников Дмитрий Владимирович (выдвинут от партии “Единая Россия”) в абсолютном значении набрал 77406 голосов или 71,05%. Кияшко Роман Владимирович (КПРФ) — 17890 голосов, что составляет 16,2% голосов. Журавль Илья Григорьевич (ЛДПР) — 8286 голосов избирателей, то есть 7,61%, Ермаков Иван Федорович (“Патриоты России”) — 2323 голосов избирателей, что составляет 3,13%. Кряжев Николай Михайлович (КПСС) — 546 голосов или 0,5%. Таковы предварительные результаты выборов», — сказал он. Официальные итоги будут объявлены ориентировочно в 15.00.