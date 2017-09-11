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11:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Улюкаев прокомментировал слова Сечина о профессиональном кретинизме

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в два миллиона долларов, прокомментировал заявление главы «Роснефти» Игоря Сечина о происходящем на процессе, передает газета «Коммерсантъ».

Источник: РИА "Новости"

Перед очередным заседанием в Замоскворецком суде Москвы в понедельник, 11 сентября, журналисты поинтересовались мнением подсудимого относительно слов бизнесмена, назвавшего «профессиональным кретинизмом» обнародование расшифровки их беседы.

«Ответ дал Гоголь в “Ревизоре”. Неча на зеркало пенять, коли рожа крива», — сказал Улюкаев.

Адвокаты обвиняемого сообщили, что на заседании в понедельник планируется допросить трех свидетелей.

8 сентября Сечин назвал профессиональным кретинизмом оглашение стенограммы записи его разговора с Улюкаевым во время передачи тому взятки 14 ноября 2016 года.

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«Есть вещи, которые должны быть закрыты со всех сторон и со всех точек зрения. Даже мысли не должно возникать, что такое можно обнародовать! Там есть сведения, содержащие гостайну…» — отметил Сечин.

Стенограмму аудиозаписи прокурор зачитал на заседании суда 5 сентября. Из представленной расшифровки следует, что Сечин сначала извинился перед Улюкаевым за задержку в исполнении некоего поручения, а потом предложил забрать сумку с деньгами, которую назвал «корзинкой с колбасой».

7 сентября водитель бывшего министра рассказал в суде, что чиновник после встречи с Сечиным нес корзинку с колбасой и тяжелый портфель, которые он помог положить в багажник служебного автомобиля.

Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года после визита в головной офис корпорации «Роснефть». Следствие утверждает, что он вымогал у менеджмента компании взятку в обмен на положительное заключение о возможности приобрести государственный пакет акций «Башнефти». Суд над бывшим министром начался 16 августа. Улюкаев в ходе слушаний в Замоскворецком суде заявил, что его уголовное преследование является провокацией.

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Источник трансляции: Коммерсантъ-Онлайн
2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
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Сергей Саморуков
Интересно , а Сечин откуда те 2 ляма взял ? Из своих личных накоплений ??? Как-то тихо об этом . А вообще мы видим двух равнозначных представителей...
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