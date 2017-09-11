Улюкаев прокомментировал слова Сечина о профессиональном кретинизме

Источник: РИА "Новости"

Перед очередным заседанием в Замоскворецком суде Москвы в понедельник, 11 сентября, журналисты поинтересовались мнением подсудимого относительно слов бизнесмена, назвавшего «профессиональным кретинизмом» обнародование расшифровки их беседы.

«Ответ дал Гоголь в “Ревизоре”. Неча на зеркало пенять, коли рожа крива», — сказал Улюкаев.

Адвокаты обвиняемого сообщили, что на заседании в понедельник планируется допросить трех свидетелей.

8 сентября Сечин назвал профессиональным кретинизмом оглашение стенограммы записи его разговора с Улюкаевым во время передачи тому взятки 14 ноября 2016 года.

«Есть вещи, которые должны быть закрыты со всех сторон и со всех точек зрения. Даже мысли не должно возникать, что такое можно обнародовать! Там есть сведения, содержащие гостайну…» — отметил Сечин.

Стенограмму аудиозаписи прокурор зачитал на заседании суда 5 сентября. Из представленной расшифровки следует, что Сечин сначала извинился перед Улюкаевым за задержку в исполнении некоего поручения, а потом предложил забрать сумку с деньгами, которую назвал «корзинкой с колбасой».

7 сентября водитель бывшего министра рассказал в суде, что чиновник после встречи с Сечиным нес корзинку с колбасой и тяжелый портфель, которые он помог положить в багажник служебного автомобиля.