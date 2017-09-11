Назначена дата инаугурации Куйвашева, а свердловский кабмин отправляют в отставку

Тогда же кабмин автоматически будет отправлен в отставку, а затем вновь утвержден. Как сообщил источник Накануне.RU в администрации губернатора, ожидается, что заседание правительства состоится 14 сентября, а правительство будет распущено в этот же день либо 15 сентября.

При этом, назначения пяти чиновников высшего ранга требует согласования Законодательным собранием Свердловской области. Речь идет о первых вице-губернаторах — в настоящее время ими являются Алексей Орлов и Владимир Тунгусов, а также о главах МУГИСО, минфина и минсоцполитики.

Добавим, что Дмитрий Нисковских, недавно одержавший победу на выборах главы Сысерти, пока работает в должности министра инвестиций региона. По всей вероятности, его сменщика назначат уже в новом составе кабмина.

Инаугурация Евгения Куйвашева запланирована на 15 сентября, она пройдет в Театре эстрады.