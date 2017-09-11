Назначена дата инаугурации Куйвашева, а свердловский кабмин отправляют в отставку
Документы по вступлению Евгения Куйвашева в должность губернатора Свердловской области будут подписаны на очередном заседании правительства региона в четверг.
Документы по вступлению Евгения Куйвашева в должность губернатора Свердловской области будут подписаны на очередном заседании правительства региона в четверг.
Тогда же кабмин автоматически будет отправлен в отставку, а затем вновь утвержден. Как сообщил источник Накануне.RU в администрации губернатора, ожидается, что заседание правительства состоится 14 сентября, а правительство будет распущено в этот же день либо 15 сентября.
При этом, назначения пяти чиновников высшего ранга требует согласования Законодательным собранием Свердловской области. Речь идет о первых
Добавим, что Дмитрий Нисковских, недавно одержавший победу на выборах главы Сысерти, пока работает в должности министра инвестиций региона. По всей вероятности, его сменщика назначат уже в новом составе кабмина.
Инаугурация Евгения Куйвашева запланирована на 15 сентября, она пройдет в Театре эстрады.
Напомним, 10 сентября в Свердловской области состоялись выборы губернатора Свердловской области. Как ранее сообщил облизбирком, по итогам обработки 100% бюллетеней Евгений Куйвашев обогнал всех своих конкурентов — за него проголосовали 64,16% избирателей.