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11:21 (мск), источник: Nakanune.ru

Назначена дата инаугурации Куйвашева, а свердловский кабмин отправляют в отставку

Документы по вступлению Евгения Куйвашева в должность губернатора Свердловской области будут подписаны на очередном заседании правительства региона в четверг.

Тогда же кабмин автоматически будет отправлен в отставку, а затем вновь утвержден. Как сообщил источник Накануне.RU в администрации губернатора, ожидается, что заседание правительства состоится 14 сентября, а правительство будет распущено в этот же день либо 15 сентября.

При этом, назначения пяти чиновников высшего ранга требует согласования Законодательным собранием Свердловской области. Речь идет о первых вице-губернаторах — в настоящее время ими являются Алексей Орлов и Владимир Тунгусов, а также о главах МУГИСО, минфина и минсоцполитики.

Добавим, что Дмитрий Нисковских, недавно одержавший победу на выборах главы Сысерти, пока работает в должности министра инвестиций региона. По всей вероятности, его сменщика назначат уже в новом составе кабмина.

Инаугурация Евгения Куйвашева запланирована на 15 сентября, она пройдет в Театре эстрады.

Напомним, 10 сентября в Свердловской области состоялись выборы губернатора Свердловской области. Как ранее сообщил облизбирком, по итогам обработки 100% бюллетеней Евгений Куйвашев обогнал всех своих конкурентов — за него проголосовали 64,16% избирателей.

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