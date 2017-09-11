Большинство мандатов на местных выборах в Челябинской области получили кандидаты от партии «Единая Россия»
Челябинск. 11 сентября.
Челябинск. 11 сентября.
Также четыре места в советах депутатов получили представители партии «Справедливая Россия», два — ЛДПР и 11 у самовыдвиженцев.
Выборы главы администрации проходили только в одном сельском поселении Кизильского района, им также стал представитель «Единой России», набравший 84% голосов избирателей.
Средняя явка на выборах составила 32−36%, отметили в облизбиркоме.