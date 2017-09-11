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11:31 (мск), источник: Интерфакс

Большинство мандатов на местных выборах в Челябинской области получили кандидаты от партии «Единая Россия»

Челябинск. 11 сентября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Кандидаты от партии «Единая Россия» получили на выборах в местные органы самоуправления Челябинской области 122 из 139 мандатов в районные и поселковые советы депутатов, сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе облизбиркома в понедельник.

Источник: Reuters

Также четыре места в советах депутатов получили представители партии «Справедливая Россия», два — ЛДПР и 11 у самовыдвиженцев.

Выборы главы администрации проходили только в одном сельском поселении Кизильского района, им также стал представитель «Единой России», набравший 84% голосов избирателей.

Средняя явка на выборах составила 32−36%, отметили в облизбиркоме.

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