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11:35 (мск), источник: СуперОмск

Шушубаев перед заседанием суда попал в больницу

Депутат ЗС Омской области Хабулда Шушубаев в воскресенье, 10 сентября, был госпитализирован в одну из больниц города.

Теперь судебные заседания по уголовному делу против парламентария приостановлены.

«Да, мой клиент действительно сейчас находится в медицинском учреждении. Состояние его здоровья я комментировать не стану, это слишком щепетильный вопрос», — отметил адвокат депутата Андрей Хабаров.

Согласно сведениям «СуперОмска», Шушубаев проходит лечение в «Евромеде», которое должно занять не менее двух недель. Естественно, что в рассмотрении уголовного дела против депутата, очередное заседание по которому было запланировано в понедельник, 11 сентября, объявлен перерыв, так как суд без подсудимого состояться не может.

Напомним, что предприниматель и депутат оказался привлечен к субсидиарной ответственности к банкротству ЗАО «Агро-Траст». Изначально с него требовали больше миллиарда рублей, которые брались им для застройки микрорайона «Ясная Поляна». Однако конкурсному управляющему Вячеславу Алексину не удалось в суде отстоять свои требования. Несмотря на то, что его требования со временем снизились больше чем втрое — до 327 миллионов рублей — суд лишь частично удовлетворил его требования, и теперь с депутата истребуют всего лишь 18,4 млн рублей.

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