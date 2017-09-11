Шушубаев перед заседанием суда попал в больницу

Согласно сведениям «СуперОмска», Шушубаев проходит лечение в «Евромеде», которое должно занять не менее двух недель. Естественно, что в рассмотрении уголовного дела против депутата, очередное заседание по которому было запланировано в понедельник, 11 сентября, объявлен перерыв, так как суд без подсудимого состояться не может.

Напомним, что предприниматель и депутат оказался привлечен к субсидиарной ответственности к банкротству ЗАО «Агро-Траст». Изначально с него требовали больше миллиарда рублей, которые брались им для застройки микрорайона «Ясная Поляна». Однако конкурсному управляющему Вячеславу Алексину не удалось в суде отстоять свои требования. Несмотря на то, что его требования со временем снизились больше чем втрое — до 327 миллионов рублей — суд лишь частично удовлетворил его требования, и теперь с депутата истребуют всего лишь 18,4 млн рублей.