Главе Североуральска не хватило поддержки горожан для попадания в думу

Источник: УралИнформБюро

Североуральская территориальная избирательная комиссия подвела предварительные итоги голосования на выборах депутатов местной думы. Результаты оказались неоднозначными: с одной стороны — большинство мандатов отвоевали единороссы, с другой — поражение потерпел действующий глава городского округа Борис Меньшиков, исполняющий полномочия председателя текущего созыва представительного органа, сообщает «Уралинформбюро».

В Североуральске 10 сентября 2017 года выборы думы проходили по мажоритарной системе: территорию муниципалитета поделили на 4 избирательных округа, в каждом из которых разыгрывалось по 5 мандатов.

Лишь в одной из территорий победу одержал действующий депутат — директор ООО «Меркурий» Владимир Ильин, баллотировавшийся в качестве самовыдвиженца, набрал 30,15% голосов в первом округе.

Во втором также наибольшую поддержку оказали самовыдвиженцу — замдиректора по горному производств ОАО «Святогор» Владимир Аниськин получил 28,01%.

В третьем округе первенствовал единоросс Владимир Данилов. Заведующего военно-патриотическим клубом «Морской пехотинец» поддержали 44,19% избирателей.

Самый внушительный результат показала в четвертом округе Елена Балбекова. Выдвинутая «Единой Россией» специалист по горным работам на шахте «Черемуховская» (АО «СУБР») собрала 53,58% голосов.

В целом «Единой России» досталось 12 из 20 мандатов, 7 мест в думе выиграли самовыдвиженцы, последнее кресло досталось выдвиженцу от КПРФ Александру Геннадьевичу Копылову.

Действующему главе Борис Меньшиков, шедшему на перевыборы от ЕР в 4 округе, остается довольствоваться 7 местом. По предварительным данным, он набрал 18,56% голосов избирателей.

Не удалось вновь попасть в парламент брату экс-премьера Свердловской области Дениса Паслера Владимиру. Весной 2017 года занимавший пост вице-спикера думы политик отказался от мандата из-за конфликта с группой эсеров. 10 сентября 2017 года он занял 7 место в первом округе, предварительный результат — 20,26%.

Проигрыш главы в Североуральске — не единственный, случившийся по итогам нынешней выборной компании. В Лесном Виктор Гришин уступил 29-летней представительнице ЛДПР Динаре Гумировой, а в Верхней Салде Алексей Забродин проиграл владельцу местной оппозиционной газеты «Биржа новостей» Хельге Бузунову.

Во всех трех случаях проигравшие главы избирались из состава думы ее депутатами.