Безопасность на выборах в Прикамье обеспечивали более 6 тыс. сотрудников правоохранительных органов
В Пермском крае охрану общественного порядка в единый день голосования обеспечивали около 6 тыс. сотрудников Прикамской полиции.
В Пермском крае охрану общественного порядка в единый день голосования обеспечивали около 6 тыс. сотрудников Прикамской полиции.
Им помогали более 560 бойцов и курсантов региональной Росгвардии, а также свыше 400 работников частных охранных организаций, более 200 членов добровольных народных дружин и представителей казачества. Под охрану были взяты все 1840 избирательных участков Прикамья.
Как сообщает краевой главк МВД, нарушений общественного порядка, способных повлиять на итоги избирательных кампаний, не допущено.