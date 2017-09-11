24,55% составила явка на выборах в Ростовской области
Депутатов представительных органов власти избрали в 13 донских муниципалитетах.
Депутатов представительных органов власти избрали в 13 донских муниципалитетах.
24,55% составила явка на прошедших 10 сентября в Ростовской области выборах депутатов представительных органов власти в городских округах и сельских поселениях, сообщает
По его словам, в выборах депутатов в 13 донских муниципалитетах приняли участие 14409 человек.
По итогам выборов 34 из 40 депутатских мандатов получили «единороссы», четыре — самовыдвиженцы, два — представители «Справедливой России», четыре получили самовыдвиженцы.
Всего на выборы было выдвинуто 130 кандидатов. За депутатские мандаты боролись 107 из них.
В ходе избирательной кампании в регионе выявлено 10 случаев нарушения требований законодательства при распространении агитационных печатных материалов — в Таганроге, Шахтах и Неклиновском районе. Уничтожено более 14 тысяч экземпляров листовок.