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12:52 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

24,55% составила явка на выборах в Ростовской области

Депутатов представительных органов власти избрали в 13 донских муниципалитетах.

24,55% составила явка на прошедших 10 сентября в Ростовской области выборах депутатов представительных органов власти в городских округах и сельских поселениях, сообщает пресс-служба облизбиркома со ссылкой на его председателя Андрея Бурова.

По его словам, в выборах депутатов в 13 донских муниципалитетах приняли участие 14409 человек.

По итогам выборов 34 из 40 депутатских мандатов получили «единороссы», четыре — самовыдвиженцы, два — представители «Справедливой России», четыре получили самовыдвиженцы.

Всего на выборы было выдвинуто 130 кандидатов. За депутатские мандаты боролись 107 из них.

В ходе избирательной кампании в регионе выявлено 10 случаев нарушения требований законодательства при распространении агитационных печатных материалов — в Таганроге, Шахтах и Неклиновском районе. Уничтожено более 14 тысяч экземпляров листовок.

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