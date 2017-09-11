Тетянников подвел итоги выборов в омский горсовет

«Прошедшая кампания была для нас успешной. По сравнению с 2012 годом мы улучшили свои позиции более чем на 3,5%. 26 мандатов — хороший результат. Отмечу, что кампания прошла чисто. Нарушений, которые бы могли повлиять на результат, не выявлено. Наши кандидаты, среди которых было много молодых ребят, показали достойный результат. Думаю, что все будут работать в единой команде», — заявил в разговоре с «СуперОмском» Юрий Тетянников.