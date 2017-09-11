Тетянников подвел итоги выборов в омский горсовет
Секретарь политсовета омского регионального отделения «Единой России» прокомментировал итоги выборов в Омский городской Совет.
Секретарь политсовета омского регионального отделения «Единой России» прокомментировал итоги выборов в Омский городской Совет.
В омском региональном отделении «Единой России» остались довольны результатом партии на выборах в Омский городской Совет. Об этом «СуперОмску» рассказал секретарь политсовета ЕР Юрий Тетянников.
«Прошедшая кампания была для нас успешной. По сравнению с 2012 годом мы улучшили свои позиции более чем на 3,5%. 26 мандатов — хороший результат. Отмечу, что кампания прошла чисто. Нарушений, которые бы могли повлиять на результат, не выявлено. Наши кандидаты, среди которых было много молодых ребят, показали достойный результат. Думаю, что все будут работать в единой команде», — заявил в разговоре с «СуперОмском» Юрий Тетянников.
Как ранее сообщал «СуперОмск», по предварительным данным, «Единая Россия» на выборах в Омский городской Совет получила 38,68% или 75 044 голоса. Это позволит партии власти претендовать на 9 мандатов по спискам и 17 — по округам.