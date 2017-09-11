Чиновников мэрии Омска распустили по домам из-за угрозы взрыва
В понедельник, 11 сентября, около 11:00 в Омске начали экстренно эвакуировать людей из торговых центров и учреждений.
В понедельник, 11 сентября, около 11:00 в Омске начали экстренно эвакуировать людей из торговых центров и учреждений.
Начались эвакуации со здания администрации Омска, откуда вывели всех поголовно сотрудников.
Однако спустя 2,5 часа после того, как люди покинули здание, уверенности в отсутствии угрозы не появилось — к тому моменту на место еще даже не прибыли служебные овчарки с кинологами.
При этом коснулась эвакуация лишь подведомств, располагающихся в здании на улице Гагарина, департаменты по другим адресам же продолжили работу в штатном режиме.
Возможно, затянутость проверки была обусловлена массовостью эвакуаций по городу — экстренным службам пришлось выезжать на порядка 20 объектов, среди которых оказались торговые центры «Мега», «Леруа Мерлен», «Миллениум», «Омский», «Апельсин», все отделения Пенсионного фонда, школы № 32 и № 77, рынки на улице Волгоградской и в поселке Чкаловском, оптовка на Левобережье, Октябрьский райсуд.
Известно, что аналогично проверка затянулась в многофункциональном комплексе «Миллениум», где сотрудников также распустили по домам.