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12:18 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Борис Селезнев избран председателем Общественной палаты Нижнего Новгорода

Такое решение было принято на собрании Общественной палаты Нижнего Новгорода 8 сентября.

Источник: Reuters

Член правления Нижегородской организации Союза писателей России, главный редактор литературного журнала Борис Селезнев был избран единогласно. К следующему заседанию Общественной палаты Нижнего Новгорода (они будут проходить не реже раза в месяц) будут сформированы предложения по приоритетным направлениям работы палаты на конец 2017 и начало 2018 года.

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