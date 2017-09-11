Борис Селезнев избран председателем Общественной палаты Нижнего Новгорода

Член правления Нижегородской организации Союза писателей России, главный редактор литературного журнала Борис Селезнев был избран единогласно. К следующему заседанию Общественной палаты Нижнего Новгорода (они будут проходить не реже раза в месяц) будут сформированы предложения по приоритетным направлениям работы палаты на конец 2017 и начало 2018 года.